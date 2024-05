In altre parole stasera su La7: Roberto Saviano e Adriano Giannini ospiti del 4 marzo

In Altre Parole torna su La7: Massimo Gramellini ed i suoi ospiti ci terranno compagnia sabato 27 aprile dalle 20:35 alle 23:15 e domenica 28 aprile dalle 20:35 alle 21:15. In studio questa sera anche Maurizio De Giovanni e Valentina Bellè.

Le interviste e le anticipazioni del 4 maggio

Roberto Vecchioni come ogni sabato sera si posizionerà davanti alla sua lavagna per commentare con Massimo Gramellini gli eventi di questa settimana che saranno lo spunto per una conversazione con lo scrittore Roberto Saviano che ha appena pubblicato il libro Noi due ci apparteniamo, incentrato sulla storia di due regine del narcotraffico che s'incontrano in un'asfittica prigione cilena e si innamorano.

Il programma questa sera ospiterà Valentina Bellè e Adriano Giannini, tra i protagonisti del film Sei fratelli di Simone Godano, incentrato sulle tensioni familiari di sei fratelli nati dallo stesso padre e da madri diverse, come vi abbiamo raccontato nella recensione di Sei Fratelli.

In studio anche Maurizio De Giovanni, autore di Pioggia per i bastardi di Pizzofalcone, il tredicesimo libro della serie incentrata sugli uomini che animano il commissariato di Pizzofalcone ed ambientata nella Napoli contemporanea.

E ancora l'attore Dario Vergassola, con il suo nuovo libro Liguria, terra di mugugni e di bellezza. Guida ironico-sentimentale e la psicologa Stefania Andreoli, anche lei per presentare il suo nuovo libro con Io, te, l'amore.

Sei Fratelli: una scena del film presentato stasera

Come di consueto, durante la serata, la giornalista Alessandra Sardoni presenterà la rubrica Che anno è? mentre grazie a Cecilia Sala e alla sua finestra sul mondo si parlerà di cosa succede negli altri paesi.

Jacopo Veneziani ci svelerà un passaggio segreto di Palazzo Bagatti Valsecchi a Milano. Di seguito, spazio al comico Saverio Raimondo e al creator digitale Andrea Nuzzo.

Laura Bonasera questa settimana sarà in Sicilia per intervistare le famiglie che rischiano di perdere la propria casa per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.