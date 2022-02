Ilona Staller “io e Moana Pozzi abbiamo fatto tanto sesso insieme”

Ilona Staller e Moana Pozzi sono state due star della pornografia degli anni '80: le due attrici oltre che colleghe erano anche amiche. In un'intervista al Corriere della Sera, Cicciolina ha parlato del loro rapporto rivelando cosa le ha dato la madre di Moana il giorno del funerale.

Ilona Staller ha debuttato nel mondo a luci rosse nel 1983 con il film La conchiglia dei desideri, Moana Pozzi nel 1987 con il film Fantastica Moana, entrambi diretti da Riccardo Schicchi. Le due attrici facevano parte della Diva Futura, l'agenzia di casting e produzione fondata nel 1983 da Riccardo Schicchi e dalla stessa Ilona Staller.

Le due pornodive hanno condiviso numerose volte il set "Abbiamo lavorato tanto insieme, fatto tanto sesso insieme e ci siamo raccontate le nostre cose - ha detto Ilona aggiungendo - In America siamo andate a Hollywood a vedere la Walk of Fame. Abitava qui vicino". Moana Pozzi è morta a Lione il 15 settembre 1994, a soli 33 anni, per un carcinoma epatocellulare, forse causato da epatite di tipo B o C.

Ilona Staller era molto legata anche alla famiglia di Moana "quando è morta, sua mamma mi ha invitata a casa sua e mi ha chiesto di scegliere un capo di abbigliamento, voleva regalarmelo: presi un paio di stivali, anche se io calzo 37 e lei 42. La madre continuava a piangere, non si capacitava", ha rivelato Ilona.

Cicciolina ha poi respinto l'idea che possa essere gelosa del ricordo di Moana "se mi spiace che lei sia tuttora ricordata con un'allure di intellettuale e io no? Ma no, è giusto così! Lei era super intelligente. Quando le davano un copione le bastava leggerlo una volta per ricordarlo a memoria. Quanto a me, credo che sia un fatto puramente politico", ha concluso Ilona.