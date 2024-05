Ilary Blasi torna alla conduzione di un reality show su Canale 5

Ilary Blasi rimane una volto di Canale 5, come annunciato da Piersilvio Berlusconi prima dell'Isola dei Famosi affidata a Vladimir Luxuria. Dopo Battiti Live, Mediaset ha deciso di affidare alla conduttrice il tanto atteso ritorno de La Talpa, come anticipato da TvBlog.

Il reality show, che ha debuttato nel 2004 su Rai 2, è assente dai palinsesti televisivi dal 27 novembre 2008, quando è terminata la terza edizione de La Talpa su Italia 1, condotta da Paola Perego in sostituzione di Amanda Lear, che ha presentato solo la prima puntata della prima edizione.

Il ritorno del La Talpa e le nuove prospettive

Il format, uno dei preferiti dal pubblico, potrebbe presentare diverse novità rispetto alla struttura conosciuta in passato. "Le novità sono però ancora in fase di studio. Il programma potrebbe oscillare tra la struttura tradizionale e una più classica, ma c'è ancora tempo per decidere la strada definitiva", si legge sul portale.

Il ritorno del reality coinciderebbe con l'inizio del nuovo anno, gennaio 2005, con la possibilità di un passaggio di consegne con il Grande Fratello, che potrebbe finalmente tornare alla sua formula originaria di tre mesi, senza le maratone introdotte negli ultimi tre anni da Alfonso Signorini.

Naturalmente non è stata ancora decisa la location della nuova edizione de La Talpa, che in precedenza si è svolto sempre fuori dai confini nazionali: Messico, Kenya e Sudafrica. Non sappiamo se nella nuova edizione i concorrenti dovranno andare ancora all'estero o, per ottimizzare i costi, rimarranno in Italia.

Nel frattempo, Ilary Blasi tornerà in prima serata con la conduzione di Battiti Live, che si trasferisce da Italia 1 a Canale 5. Al suo fianco ci sarà il suo amico Alvin, storico inviato dell'Isola dei Famosi. Il duo sostituisce la storica coppia composta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che ha condotto numerose edizioni della kermesse musicale estiva.