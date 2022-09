Ilary Blasi e Francesco Totti vicini all'accordo: alla conduttrice andranno una casa e un robustoso assegno

L'accordo per una separazione consensuale tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra essere stato raggiunto dagli avvocati: l'indiscrezione arriva dal settimanale Chi il quale, grazie al legame tra la conduttrice e il direttore Alfonso Signorini, si è sempre dimostrato bene informato sulla soap estiva.

Francesco Totti ed Ilary Blasi per il momento non si sono seduti allo stesso tavolo, hanno lasciato agli avvocati il compito di portare avanti la trattativa. Anche le notizie del Corriere della Sera, che sostenevano che l'ex coppia stava condividendo la Villa all'Eur, si sono dimostrate, prive di fondamento. Ilary, per smentirle, ha usato le storie di Instagram, dove si è fotografata in un lussuoso albergo della capitale.

Sul settimanale CHI, invece, si legge che l'ex coppia sembra vicina all'accordo, secondo i termini che si leggono sul settimanale "Nessuno dei due andrebbe in TV o sui giornali a parlare della separazione: Ilary avrebbe una nuova casa intestata ai figli, dove andare a vivere, e un sostanzioso assegno economico".

Una volta ufficializzata la separazione Francesco Totti sarebbe libero di uscire allo scoperto con Noemi Bocchi, a questo proposito sul magazine si legge "Totti potrebbe continuare a frequentare Noemi Bocchi alla luce del sole, dicendo che all'inizio, quando ancora era sposato, si trattava solamente di un'amicizia", qualcosa a cui non crederebbero neanche i fan più sfegatati dell'ex capitano della Roma.