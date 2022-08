Ilary Blasi e Francesco Totti: la figlia Chanel interviene sulla separazione dei genitori

Dopo il clamore mediatico suscitato dalla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, la figlia Chanel ha pubblicato su TikTok un post in cui sembra difendere i genitori da quello che si legge sui magazine e sul web.

Chanel è la secondogenita dell'ex coppia d'oro dello spettacolo italiano, la ragazza è nata il 13 maggio 2007, prima di lei era arrivato Cristian il 6 novembre 2005 e dopo è arrivata Isabel, il 10 marzo 2016. Dei tre figli di Ilary Blasi e Francesco Totti la ragazza è la più presente sui web ed il suo social preferito è TikTok. Chanel, che oggi ha 15 anni, ieri, ha pubblicato un post in cui ha scritto: "Non c'è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone", poi è corsa con il suo gruppo di amici in discoteca.

Il riferimento al clamore mediatico suscitato dalla separazione dei genitori è evidente, in questi giorni Chanel ha letto della nuova fiamma del padre, quella Noemi Bocchi che, da quanto si vede nelle foto pubblicate, si accompagnerebbe con il padre da febbraio. Nelle ultime ore, invece, si è parlato anche di un tradimento di Ilary Blasi, ma la ragazza, con quel: "Sai quanto valgono le persone", sembra voler esprimere la sua solidarietà ai genitori e smentire, in qualche modo, le voci di screzi con Francesco Totti.