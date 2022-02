Francesco Totti e Ilary Blasi: separazione in vista?

L'annuncio ufficiale della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra ormai essere solo una questione di tempo: secondo quanto riportato da Dagospia, i due avrebbero avuto un brutto litigio lo scorso 5 febbraio dopo che, nel settembre del 2021, la nota conduttrice televisiva non si era fatta vedere alla festa di compleanno del marito.

Secondo le recenti indiscrezioni, rese note da svariate testate giornalistiche, sembra che la coppia più famosa di Roma sia arrivata al capolinea, dopo mesi in cui le apparizioni pubbliche dell'ex capitano della Roma assieme alla showgirl sono diventate praticamente inesistenti.

Soltanto pochi giorni fa, Ilary è stata avvistata presso la pizzeria aperta da Briatore nella capitale per poi finire la serata in alcuni locali romani, tra cui la "Muccassassina", assieme al coreografo Luca Tommassini, con cui a dicembre si è recata in Lapponia senza il marito.

Secondo le voci pubblicate da Dagospia i due non stanno più insieme dalla scorsa estate: alcuni amici di entrambi avrebbero rivelato che "Totti si è accorto di tante cose che in passato non aveva notato. Lei ha voluto prendere il controllo totale della famiglia e lo ha allontanato anche dalle persone che gli erano più vicine."