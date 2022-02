Ilary Blasi e Francesco Totti: flirt e relazioni tra i motivi della crisi di coppia?

Nuove indiscrezioni sulla crisi del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti: questa volta a riportarle è il Corriere della Sera. Il quotidiano milanese, nel numero in edicola oggi, spiega che Ilary in passato avrebbe avuto un flirt con un collega, Totti, da parte sua, si sarebbe infatuato di un'altra donna.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono tra le "coppie reali" dello spettacolo italiano, la loro storia d'amore è coronata con il matrimonio celebrato il 19 giugno 2005, le nozze furono trasmesse in diretta da Sky, a sottolineare l'importanza dell'evento. Ieri su Dagospia sono apparsi i primi rumors sulla crisi di Blasi e Totti: un litigio lo scorso 5 febbraio, durante una gita a Castel Gandolfo, sarebbe stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso.

Oggi Il Corriere della Sera ha spiegato i motivi di questa presunta crisi, un breve flirt di Ilary ed una relazione di Totti con un'altra donna, sarebbero le cause che stanno portando i due, genitori di tre figli, a separarsi. "Dicono che la crisi si sia aperta già da tempo. Da quando Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega della televisione - si legge sul quotidiano milanese - quando Francesco l'ha scoperto ovviamente non avrebbe gradito e avrebbe reso pan per focaccia.". Secondo questi rumors, Totti "si sarebbe innamorato di un'altra, con cui starebbe da un po' e di cui sembrerebbe molto preso".

Lo stesso Corriere, se da una parte parla di crisi, dall'altra sostiene che persone vicino alla coppia la smentiscono. Ilary e Totti si sarebbero fatti una grossa risata leggendo le notizie pubblicate ieri sul web e sulla stampa. La Blasi oggi, nelle storie di Instagram, ha pubblicato un video in cui, dopo essersi tolta la mascherina, fa una linguaccia. Forse questa è l'unica risposta che ci arriverà dalla super coppia, perché, come dicono gli stessi amici, smentire vorrebbe dire dare troppa importanza al gossip.