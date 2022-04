Ilary Blasi sulla presunta crisi con Francesco Totti: "Una macchinazione, ma non so chi sia l'artefice"

Una macchinazione: questo, per Ilary Blasi, è il modo giuso di riassumere e bollare la presunta crisi con Francesco Totti. Un piano ben ordito di cui per ora, però, non si conoscono gli artefici.

Ospite di Belve, nella puntata in onda stasera su Rai2, la conduttrice ha ripercorso tutti i passaggi importanti della sua vita privata e della sua carriera. Sollecitata dalle domande della Fagnani, si è soffermata a lungo sulla notizia del presunto tradimento di Francesco Totti. "La vostra storia d'amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell'una e dell'altro?". La Blasi ha prontamente risposto: "No, né dell'uno né dell'altra".

La Fagnani è tornata poi sulla foto che ritrae una ragazza allo stadio a pochi metri da Totti, origine della notizia del presunto tradimento: "lei ha raccontato che dietro quella foto ci fosse una macchinazione, si è chiesta chi fosse l'artefice?". "Avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi [...] tanto la certezza non ce l'avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi..." è la risposta di Ilary Blasi.

Ha colto l'occasione anche per chiarire il senso della battuta che nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha fatto a Signorini, specificando che voleva fargli un complimento.

Infine, divertendosi molto e con qualche imbarazzo, alla domanda della Fagnani su quale fosse la rosa dei nomi che aveva previsto per la figlia Chanel Ilary Blasi ha risposto: "La verità? Roma!".