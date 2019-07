Ilaria Occhini, morta l'attrice di Mine Vaganti

E' morta Ilaria Occhini, l'attrice aveva 85 anni e lavorò in teatro così come nel cinema e sul piccolo schermo.

Ilaria Occhini è morta nella giornata di ieri: l'attrice fiorentina aveva 85 anni e nel corso della sua carriera aveva recitato sia in teatro che sul piccolo e grande schermo.

Nata a Firenze nel 1934, figlia di uno scrittore, Ilaria Occhini farà il suo debutto nel film Terza Liceo, del 1954, per poi diplomarsi all'Accademia Silvio D'Amico. In breve tempo si afferma come interprete di sceneggiati televisivi: appare in L'Alfiere e Jane Eyre. Più recentemente ha fatto parte del cast di fiction di successo, tra cui Provaci ancora, Prof!

Attrice affascinante ed elegante, al cinema Ilaria Occhini ha quasi sempre ruoli secondari (ma di rilievo). La ricordiamo Benvenuti in casa Gori di Alessandro Benvenuti, in Mar Nero (qui in un ruolo principale) e poi in Mine vaganti di Ferzan Ozpetek, altra interpretazione per la quale ottenne numerosi riconoscimenti.

Ilaria Occhini e Dorotheea Petre in una scena di Mar Nero

A teatro ha recitato per Luchino Visconti e Luca Ronconi, Giuseppe Patroni Griffi, Garinei e Giovannini. Tra le ultime interpretazioni teatrali, Spettri di Ibsen, nel 2005.

Ilaria Occhini era sposata con lo scrittore Raffaele La Capria, e negli ultimi anni aveva deciso di ripristinare i vigneti nella fattoria di famiglia situata sulle colline nei pressi di Arezzo, occupandosi personalmente dell'agriturismo in collaborazione con sua figlia e i nipoti.