Il villaggio dei dannati: il trailer italiano della serie sci-fi sky

Diffuso il trailer italiano de Il villaggio dei dannati, la nuova serie Sky Original, rivisitazione moderna e oscura dell'omonimo classico di fantascienza di John Wyndham, che arriverà il 17 giugno su Sky e in streaming su NOW. Keeley Hawes e Max Beesley, entrambi nominati ai BAFTA, sono i protagonisti di questa inquietante fiaba nera ambientata in una piccola città inglese di pendolari, Midwich. Un viaggio mozzafiato, strano e a volte terrificante sull'essere genitori, che mette a nudo la peggiore paura di ogni genitore, cioè che la cosa per noi più preziosa - un bambino - possa desiderare la nostra distruzione.

La tranquilla Midwich, una sonnolenta cittadina del sud dell'Inghilterra, è un posto perfetto per far crescere dei bambini. Una notte di settembre, però, gli abitanti di una discreta porzione dell'area residenziale perdono tutti conoscenza senza un apparente motivo. Esseri umani e animali, tutti cadono a terra, senza preavviso e senza ragione. Per dodici ore non si riesce a entrare nella zona del blackout, e come se non bastasse i telefoni, i satelliti, le fotocamere e le videocamere non funzionano. Nessuno sa di preciso cosa sia successo. Poi, all'improvviso, tutto sembra tornare alla normalità. Sembra. Perché in quelle dodici ore in realtà è successo qualcosa di inspiegabile: ogni donna in età fertile è infatti rimasta incinta. I bambini nati in queste circostanze, un gruppo di individui decisamente particolari, vengono rinominati The Midwich Cuckoos, i cuculi di Midwich. A causa loro, niente sarà più come prima in quella che una volta era una comunità coesa e pacifica, e che ora è invece divisa e diffidente. In gioco c'è il futuro dell'intera cittadina: come evitare una potenziale catastrofe? Come riportare l'ordine e la normalità, qualunque cosa ciò significhi?

Il villaggio dei dannati è scritta da David Farr, Sasha Hails, Namsi Khan e Laura Lomas. Alice Troughton è la regista principale coadiuvata da Jennifer Perrott e Börkur Sigthorsson. I produttori esecutivi sono Marc Samuelson e Robert Cheek per Route 24 e Ruth Kenley-Letts e Neil Blair per Snowed-In Productions. La produttrice della serie è Eliza Mellor).