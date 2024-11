Il trono di spade: Warner Bros. sta sviluppando un film per portare Westeros sul grande schermo

Negli ultimi anni, abbiamo visto diversi franchise del grande schermo portati in televisione, che si tratti del MCU, di Star Wars o persino di The Batman grazie al nuovo mega-hit della HBO, The Penguin.

Ora sembra che Il trono di spade stia facendo il percorso inverso, arrivando al cinema. The Hollywood Reporter rivela che la Warner Bros. sta sviluppando almeno un film ambientato nel mondo creato dall'autore George R.R. Martin.

Il trono di spade, Peter Dinklage si schiera a favore del finale della serie 5 anni dopo

Westeros arriva sul grande schermo

Secondo gli addetti ai lavori, il progetto è solo in una fase iniziale di sviluppo e al momento non sono previsti né un regista, né uno sceneggiatore, né degli attori. Tuttavia, lo studio è desideroso di esplorare Westeros sul grande schermo, una decisione che è stata sicuramente influenzata da un anno che ha visto la produzione di film deludenti al botteghino come Furiosa: A Mad Max Saga e Joker: Folie à Deux.

Non è un segreto che gli showrunner di GoT, David Benioff e Dan Weiss, volessero concludere la serie con una trilogia di film invece che con la discussa stagione finale del 2019. La HBO ha opposto resistenza, ma da allora le cose sono cambiate, anche per quanto riguarda chi comanda, ed è probabile che la serie arrivi sul grande schermo.

La terza stagione di House of the Dragon è in cantiere, così come quella di A Knight of the Seven Kingdoms. Altre idee sono in fase di sviluppo per la HBO, e non è chiaro quale delle storie di Martin sarà adattata per questo film.

Già nel 2015, Martin aveva dichiarato: "Ci sarà un film, ma non sarò coinvolto. Ho troppo da fare. È una cosa di cui si stanno occupando HBO, DB e David. Ho altri due libri da finire e ho ancora tanto da fare".

"Stanno valutando la possibilità di fare un salto indietro nel tempo durante alcuni periodi della serie. Ciò significa che alcuni dei grandi personaggi che i fan hanno visto morire sullo schermo potrebbero risorgere".