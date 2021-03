Il Trono di Spade dà vita a uno spettacolo teatrale

Il trono di spade, oltre alle serie prequel, è alla base di un nuovo progetto: George R.R. Martin è al lavoro su uno spettacolo teatrale che dovrebbe debuttare nel 2023.

I primi dettagli della nuova opera legata alla saga delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco sono stati svelati online e al centro della trama ci sarà il Torneo di Harrenhal.

Lo scrittore George R.R. Martin collaborerà con Duncan MacMillan durante la fase di scrittura dello spettacolo, mentre Dominic Cooke sarà coinvolto come regista.

L'autore della saga ha dichiarato: "I semi della guerra spesso sono piantati in tempo di poce. Pochi a Westeros potevano sapere la carnerficina che sarebbe avvenuta quando nobili e popolani si sono riuniti ad Harrenhal per vedere i migliori cavalieri del regno gareggiare in un grandioso torneo durante l'Anno della Falsa Primavera. Si tratta di un torneo che viene spesso menzionato durante la serie Il trono di spade della HBO e nei miei romanzi della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco... E ora, finalmente, possiamo raccontare la storia intera sul palco".

I produttori al lavoro sul progetto sono Simon Painter, Tim Lawson e Jonathan Sanford che hanno colpito Martin per la loro conoscenza dell'universo e dei personaggi che ha creato. George ha sottolineato parlando del team al lavoro sul progetto: "Lavorare con loro (ancora prima della pandemia, quando potevamo ritrovarci di persona) è stato un dono e non vedo l'ora che ricominci la nostra collaborazione. Il nostro sogno è portare Westeros a Broadway, a Londra, in Australia e su un palco vicino a casa vostra. Sarà spettacolare".

Il possibile debutto dello spettacolo è previsto nel 2023 portando così in scena personaggi molti amati come Ned Stark e Jaime Lannister, coinvolti nel Torneo che si svolge 16 anni prima quando mostrato nella serie.