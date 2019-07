Il Trono di Spade: le riprese del prequel in Italia confermate a luglio

Arriva la conferma delle riprese del prequel de Il Trono di Spade in Italia per la metà di luglio: Gaeta scelta come location.

Il trono di spade: arriva la conferma delle riprese del prequel in Italia per la metà di luglio: la location scelta, come era stato anticipato, è Gaeta.

Dopo otto stagioni, la fine di Il trono di spade ha lasciato sicuramente un grande vuoto in tutti i fan, molti dei quali si sono smarriti all'idea di non dover più seguire la saga che li ha accompagnati per tanti anni. Adesso però molti di loro, e in particolare quelli italiani, potranno gioire dopo la conferma di questa notizia. La rivelazione dell'inizio delle riprese a Gaeta per questo mese era già stata data da Il Messaggero e HNEntertainment. Quest'ultima però ha confermato che i lavori in Italia inizieranno per la metà di luglio, dopo la fine delle riprese in Irlanda del Nord.

Il Trono di Spade 8x06: Peter Dinklage in una foto dell'episodio finale

Il prequel di Game Of Thrones, che prenderà il nome di Bloodmoon, tornerà indietro nel tempo di 5mila anni rispetto agli eventi della serie, raccontando le origini dei Sette Regni, degli Estranei e di tutti gli altri popoli divenuti famosi nel corso delle otto stagioni. Nel cast saranno presenti tra gli altri, oltre a Naomi Watts, anche Miranda Richardson, Josh Whitehouse, Naomi Ackie e Jamie Campbell. Assenti invece i protagonisti delle stagioni precedenti, proprio per la volontà degli sceneggiatori di tornare indietro nel tempo. Come dichiarato anche dal presidente della HBO Casey Bloys, il prequel de Il Trono di Spade dovrebbe uscire all'inizio del 2021: "Devo avere un'idea della produzione quando vediamo le sceneggiature per una stagione, di quanto sia grande e coinvolgente. Girare un prequel a giugno e mandarlo in onda dopo un anno sembra un po' affrettato, ma è troppo presto per dirlo". Bloys ha poi aggiunto: "Non vogliamo velocizzare nulla solo per farlo uscire. Penso che l'ultima cosa che i fan vorrebbero è un qualcosa che sia costruito velocemente solo per mandarlo in onda".

Il Trono di Spade, prequel: tutto quello che sappiamo

Grande attesa dunque, per tutti i fan che, dopo otto stagioni molto intense, non vedono l'ora di tornare ad immergersi in quell'universo che ha segnato in qualche maniera la cultura pop degli ultimi anni. Riuscirà nell'impresa anche questo prequel?