Il Trono di Spade: Naomi Watts non aveva mai visto la serie HBO!

Tra i milioni di fan de Il Trono di Spade non c'è Naomi Watts, che non aveva mai visto la serie HBO prima di entrare nel cast... proprio del prequel de Il Trono di Spade!

A volerla dire tutta, anzi, Naomi Watts non sarà semplicemente nel cast di Bloodmoon ma sarà la protagonista dello show, spin-off della creatura televisiva più popolare degli ultimi 10 anni di storia del piccolo schermo. L'attrice ha candidamente confessato nel corso di un'intervista con Net-A-Porter di non essere mai stata una spettatrice dello show dei record, almeno fino a quando non è arrivata la chiamata di HBO e di George R.R. Martin. "Ho cominciato a guardare Il Trono di Spade solo quando mi sono avvicinata al mio prossimo ruolo" ha confidato Naomi Watts. Cha ha però un fratello - il fotografo Ben Watts - profondo conoscitore e ammiratore dell'universo in cui vivono Daenerys e i suoi draghi, e che le ha praticamente impedito di declinare la proposta del network.

Rispetto a Bloodmoon, prequel de Il trono di spade, sappiamo che le vicende copriranno un arco narrativo di storie accadute migliaia di anni prima degli avvenimenti narrati dai romanzi di Martin e dalla serie, in cui si scopriranno più nel dettaglio le origini degli Estranei e i segreti più inconfessabili delle varie casate che si stanno pian piano formando. Naomi Watts, John Simm e Miranda Richardson sono i nomi di punta di un cast variegato che comprende anche: Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Denise Gough, Alex Sharp e Toby Regbo. A proposito del prequel, George R.R. Martin si è detto convinto che non avrà lo stesso successo de Il trono di spade: "La portata del successo de Il trono di spade in tutto il mondo ha invaso la cultura a tal punto che difficilmente qualcuno poteva immaginarsi una cosa simile e non è qualcosa che mi aspetto possa accadere di nuovo" ha spiegato lo scrittore.