Il Trono di Spade: Miranda Richardson nel cast della serie prequel

Il Trono di Spade potrebbe avere una serie prequel e nel cast del progetto ci sarà anche l'attrice Miranda Richardson che avrà quindi un ruolo, di cui non sono stati diffusi i dettagli, nel pilot che fa parte dei progetti in fase di sviluppo per conto di HBO legati alla saga fantasy. Il potenziale show è stato creato da Jane Goldman in collaborazione con George R.R. Martin, che ha ideato la storia alla base dello script con la sceneggiatrice.

Al centro della trama ci saranno gli eventi avvenuti migliaia di anni prima alla lotta per il potere mostrata in Il trono di spade, e si seguirà l'ora più buia di Westeros, svelandone i segreti oscuri, i misteri d'Oriente e la storia dei leggendari Stark.

Tra gli interpreti della serie prequel ci saranno anche Naomi Watts e Josh Whitehouse, il cast è poi completato da Naomi Ackie (Star Wars: Episode IX), Denise Gough (Guerrilla), Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd), Sheila Atim (Harlots), Ivanno Jeremiah (Black Mirror, Humans), Georgie Henley (Le cronache di Narnia), Alex Sharp (To the Bone) e Toby Regbo (Reign).

La regia del primo episodio, inoltre, è stata affidata a SJ Clarkson, già dietro la macchina da presa di molti show televisivi, tra cui Jessica Jones.

Leggi anche: Il trono di spade: 7 spinoff che vorremmo vedere in TV