Il Trono di Spade: la Montagna è diventato papà, ecco le prime foto del figlio

Hafþór Júlíus Björnsson, l'interprete della Montagna in Il Trono di Spade, è diventato per la seconda volta padre e l'attore ha ora condiviso le prime foto del figlio.

Hafþór Júlíus Björnsson, l'interprete della Montagna nella serie Il Trono di Spade, ha annunciato ufficialmente di essere diventato padre condividendo online le prime foto del figlio.

L'attore ha inoltre raccontato i dettagli del parto e condiviso la sua incredibile gioia nell'accogliere il nuovo membro della famiglia.

Lo sportivo, che era stato scelto per il ruolo dell'imponente Montagna nella serie Il trono di spade, ha raccontato come la moglie Kelsey Henson abbia affrontato il parto.

Senza rivelare il nome del bambino, la partner di Hafþór Júlíus Björnsson, ha scritto: "Il nostro meraviglioso bambino ha compiuto la sua grandiosa entrata nel mondo alle 11.19 di mattina del 26 settembre 2020 dopo sei ore, brevi e intense. 3530 grammi e 52 centrimetri".

La giovane ha proseguito: "La nascita è stata la cosa maggiormente in grado di cambiare la vita e dare forza che io abbia mai fatto nella mia intera vita. Stiamo tutti bene e ci stiamo abituando a essere in tre a casa!"

Hafþór ha aggiunto che ha già presentato, via telefono, il piccolo alla sorella maggiore, Theresa, avuta dall'ex fidanzata Thelma Björk Steimann. Björnsson ha poi condiviso in modo dettagliato la nascita fin dal momento in cui la moglie ha iniziato ad avere le doglie fino alla nascita avvenuta in una clinica privata.