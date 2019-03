Il Trono di Spade: Jason Momoa ha portato via dal set un “oggetto” disgustoso

La storia tra Il Trono di Spade e Jason Momoa è stata breve ma intensa, caratterizzata da grande affetto, combattimenti corpo a corpo e un oggetto disgustoso che l'interprete di Khal Drogo ha scelto, alla fine della sua esperienza, come unico cimelio da portar via.

Alle soglie de Il Trono di Spade 8 sono ancora in molti a sognare una sua fugace apparizione nei panni di quel bruto dal cuore tenero: Jason Momoa ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei fan dello show HBO, grosso almeno quanto quello che Khal Drogo ha lasciato nella gola di un insubordinato dothraki. Ricordate? Siamo nella prima stagione, episodio 8, Daenerys è da poco la signora Drogo ma la sua presenza e le sue richieste non sono gradite a buona parte del popolo dothraki. Quando la khaleesi impone di non toccare il bottino di guerra, un guerriero dothraki insorge ma ci pensa Khal a metterlo a tacere, nel vero senso della parola, strappandogli la lingua attraverso la gola. Questa scena non è presente nei libri e la mente che è riuscita a partorirla è proprio quella di Jason Momoa. "Ho sempre voluto vedere Drogo in battaglia. Non volevo fare una scena complicata. Volevo solo sembrare minaccioso, avvicinarmi a qualcuno con fare intimidatorio e sussurrare al suo orecchio "Ora basta". Nessuna scena di lotta, dovevo solo rubare la sua arma e tagliargli la gola [...] L'ho detto a Benioff e Weiss e qualche giorno dopo è nata quella incredibile trovata della lingua e della gola" ha raccontato l'attore.

Jason Momoa in una violenta sequanza dell'episorio The Ponity End della prima stagione di Game of Thrones

Momoa ha anche rivelato l'identità dello sfortunato ragazzo: "Aveva lavorato con me in Conan the Barbarian, era stato la mia controfigura. Parlava solo bulgaro, non una parola di inglese e ho dovuto insegnargli a parlare anche il dothraki. Una sfida grandissima, ma il regista era stato chiaro: "Tu l'hai portato qui e tu gli insegnerai a parlare". Di questa incredibile e difficile esperienza Jason ha voluto conservare un cimelio, forse per ricordare quanto un semplice tentativo intimidatorio possa essere più truculento di un'intera guerra: "Porto sempre via qualche oggetto con cui ho lavorato. Dove sono ora quella lingua finta e quella gola squartata? Sono a casa, sulla mia scrivania".

Il Trono di Spade 8, Jason Momoa dichiara: "Sarà la cosa più incredibile mai vista in TV"

Il trono di spade 8 arriverà a tagliare altre gole il 14 aprile su HBO. In Italia sarà possibile seguire lo show in contemporanea su Sky Atlantic HD. Le puntate, in lingua orignale, saranno in replica ogni lunedì sera su Sky Atlantic HD e, in streaming, su NowTV.