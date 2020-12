Il Trono di Spade: Giorgia Meloni legge il monologo di Daenerys in TV (VIDEO)

Giorgia Meloni è stata ospite del programma Voice Anatomy ed ha letto il celebre monologo recitato da Emilia Clarke ne Il Trono di Spade quando Daenerys Targaryen conquista la città di Meereen.

Tra i momenti mediatici più surreali che ci sta regalando questo 2020 sarà difficile non ricordare quello andato in onda nelle scorse ore all'interno del programma Voice Anatomy, condotto da Pino Insegno e incentrato sul mondo del cinema e del doppiaggio. Il momento in questione ha visto protagonista Giorgia Meloni, la leader politica di Fratelli d'Italia alla quale è stato chiesto di leggere uno dei monologhi più celebri de Il trono di spade. I fan della serie tv ricorderanno sicuramente la sequenza in cui Daenerys Targaryen conquista Meereen e si rivolge al popolo dei vinti attraverso un monologo che ha fatto la storia dello show targato HBO e che riportiamo di seguito:

"Sono Daenerys, nata dalla Tempesta. I vostri Padroni vi hanno mentito su di me o forse non vi hanno detto niente. Non importa. Non ho niente da dire a loro. Parlo solo a voi. Prima sono andata ad Astapor. Coloro che ad Astapor erano schiavi, ora sono dietro di me, liberi. Poi sono andata a Yunkai. Coloro che a Yunkai erano schiavi, ora sono dietro di me, liberi. Ora sono venuta a Meereen. Non sono vostra nemica. Il nemico è dietro di voi. Il nemico rapisce e uccide i vostri figli. Il nemico vi offre solo catene e dolore e ordini. Io non vi porto degli ordini. Vi porto una scelta. E darò ai vostri nemici ciò che meritano".

Parole potenti, insomma, che la deputata italiana ha letto con voce decisa, quasi a volerle rendere proprie, immedesimandosi per qualche secondo nella Madre dei Draghi. Al termine della sua performance, Giorgia Meloni ha quindi confermato il fatto che proprio Il Trono di Spade rappresenti la sua serie tv preferita, esprimendo un apprezzamento particolare per il primo marito di Daenerys, Khal Drogo, interpretato da Jason Momoa. Un apprezzamento che, ovviamente, si riferisce soprattutto alle doti recitative dell'attore, come ha sottolineato la stessa Meloni: "Sono una appassionata della storia, di lei, del suo personaggio affascinante. Diciamo che è anche una grande intenditrice di uomini, specie per quanto riguarda il primo marito, Khal Drogo. Un attore degno di nota, un ragazzo a modo, chiaramente le mie sono valutazioni cinematografiche. Noi valutiamo solo le sue qualità da attore", ha quindi concluso Giorgia Meloni sorridendo.