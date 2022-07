Il trono di spade, George R.R. Martin avverte il pubblico sulle differenze tra romanzi e TV

Attraverso un post pubblicato nel suo blog, George R.R. Martin ha parlato dei suoi nuovi romanzi de Il trono di spade e delle differenze che presentano rispetto all'adattamento televisivo firmato HBO.

Come riportato da Indiewire, la sesta e la settimana installazione libraria de Il trono di spade si intitolano The Winds of Winter e A Dream of Spring. George R.R. Martin ha scritto nel suo blog: "Sono stato al lavoro nel mio giardino d'inverno. Le cose stanno crescendo... E cambiando, come succede a noi giardinieri. Le cose si contorcono, cambiano, mi vengono nuove idee (grazie, Musa), le vecchie idee si rivelano impraticabili, scrivo, riscrivo, ristrutturo, faccio a pezzi tutto e riscrivo di nuovo, attraverso porte che non portano da nessuna parte e porte che si aprono su meraviglie".

Martin ha scherzato sul fatto che, sebbene il suo processo di scrittura "sembri folle, lo so", può promettere che il suo "giardinaggio" favorirà il fiorire di nuovi percorsi narrativi separati dalla serie TV. "Quello che ho notato sempre di più negli ultimi tempi, però, è che il mio giardinaggio mi sta portando sempre più lontano dalla serie televisiva", ha lasciato intendere Martin. "Sì, alcune delle cose che avete visto sulla HBO ne Il trono di spade le vedrete anche in The Winds of Winter (anche se forse non proprio negli stessi modi)... Ma molto del resto sarà molto diverso".

"Non tutti i personaggi che sono sopravvissuti fino alla fine de Il trono di spade sopravvivranno fino alla fine di A Song of Ice and Fire, e non tutti i personaggi che sono morti ne Il trono di spade moriranno in A Song of Ice and Fire. Alcuni lo faranno, certo, forse la maggior parte, ma sicuramente non tutti. Naturalmente, potrei cambiare idea la prossima settimana, con il prossimo capitolo che scriverò. Si tratta di giardinaggio".

Nel 2019 aveva suggerito qualcosa di simile dopo il tanto criticato finale della serie TV: "Come finirà? Sento che la gente se lo chiede. Lo stesso finale della serie? Diverso? Beh... Sì. E no. E sì. E no. E sì. E no. E sì".

In precedenza Martin aveva dichiarato che la sua attenzione era interamente rivolta alla conclusione del romanzo The Winds of Winter, mentre lo spin-off House of the Dragon debutterà il 21 agosto su HBO.

"L'inverno sta ancora arrivando e The Winds rimane la mia priorità, per quanto mi piacerebbe scrivere un episodio di House", ha dichiarato Martin nel 2019. Per quanto riguarda la prima stagione di House of the Dragon, Martin ha rivelato che si allontana anche da Fire & Blood.

"Per tutti i fan dei libri, è la mia storia. Certo, ci sono alcuni cambiamenti rispetto a Fire & Blood - non potevamo presentare tre versioni alternative di ogni evento principale e mantenere la nostra sanità mentale - ma penso che Ryan Condal e i suoi scrittori abbiano fatto buone scelte. Anche alcuni miglioramenti. (Eresia, lo so, ma essendo l'autore, mi è permesso dirlo)", ha spiegato Martin.

Ha anche confermato una serie sequel de Il trono di spade, ovvero Snow, con Kit Harington nel ruolo di Jon Snow. L'inverno sta arrivando, davvero.