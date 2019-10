Il Trono di Spade, George R.R. Martin: "Servivano altre cinque stagioni per essere fedeli ai libri"

La serie Il Trono di spade si è conclusa dopo otto stagioni, ma George R.R. Martin sostiene che sarebbe stato necessario realizzarne altre cinque per adattare in modo fedele la sua saga letteraria.

L'autore dei romanzi che danno vita alle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, in un'intervista rilasciata a Fast Company, ha spiegato che adattare per lo schermo dei romanzi come quelli alla base de Il trono di spade può essere davvero traumatico. George R.R. Martin ha ricordato che i produttori e l'emittente hanno inoltre voce in capitolo e "hanno qualcosa da dire che non ha niente a che fare con la storia, ma con 'Bene, questo personaggio è particolarmente apprezzato dagli spettatori, quindi diamogli molte più cose da fare'".

Lo scrittore ha aggiunto: "La stagione finale non è stata completamente fedele ai romanzi. Se lo fosse stata la serie avrebbe dovuto proseguire per altre cinque stagioni".

A maggio Martin aveva spiegato che l'epilogo dello show avrà dei punti in comune con quello dei romanzi, ma gli ultimi due volumi della saga, The Winds of Winter e A Dream of Spring, dovrebbero raggiungere quota 3.000 pagine prima di porre fine alla storia dei protagonisti.