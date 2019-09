Il Trono di Spade, Emilia Clarke voleva la parrucca di Daenerys ma HBO ha detto no!

Dopo l'ultimo ciak de Il Trono di Spade, Emilia Clarke avrebbe voluto la parrucca di Daenerys Targaryen come souvenir ma HBO non ha accettato di donargliela.

Lo svela l'attrice ad Access durante la cerimonia degli Emmy Awards 2019, rivelando che non le è stato permesso di portare con sé la famosa parrucca bionda che l'ha accompagnata per otto stagioni: "Non ho visto più la parrucca. Quelli sono i miei capelli!"

Emilia Clarke ha svelato che le mancherà molto la sua parrucca ma, di certo, non le mancherà il corsetto che ha dovuto indossare in molte scene della serie tv: "Non mi mancherà il corsetto, però. Non mi piaceva il corsetto. Al corsetto non piacevo. Ci entravo a stento"

L'interprete della Regina dei Draghi ha svelato, però, che è riuscita a portare via un piccolo ricordo dal set, insieme a Ben Crompton (il guardiano della notte Eddison Tolett): "Io e Ben abbiamo rubato un arco dal set di una delle battaglie e poi lo abbiamo nascosto. Nessuno se n'è accorto"

Grazie al personaggio di Daenerys Targaryen, Emilia Clarke è diventata molto popolare negli ultimi anni eppure non ha mai ottenuto l'Emmy come migliore attrice per una serie drammatica ma solo tre nomination. Anche quest'anno, l'attrice non è riuscita a ottenere la statuetta, vinta da Jodie Comer per Killing Eve.

Emmy 2019: il commento ai vincitori nell'anno di Fleabag e Chernobyl

L'attrice inglese tornerà presto con un nuovo film natalizio, Last Christmas diretto da Paul Feig, una commedia romantica ambientata a Londra, nel periodo natalizio la cui sceneggiatura è firmata dall'attrice Emma Thompson e da Bryony Kimmings. Il film arriverà nelle sale il 14 novembre 2019.