Il Trono di Spade, la controfigura di Sophie Turner svela: "Joe Jonas tentò di baciarmi"

Sul set de Il Trono di Spade Joe Jonas ha rischiato di baciare la controfigura di sua moglie Sophie Turner

L'attrice Sophie Turner, a quanto pare, aveva una controfigura molto somigliante, talmente simile che addirittura il marito l'avrebbe scambiata per lei. Lo afferma la ragazza in questione, Laura Butler, durante un'intervista al Daily Mail. Laura ha raccontato che non aveva mai visto così bene la loro somiglianza, fino a quando Joe Jonas una volta ha visitato il set de Il trono di spade e si è avvicinato per un bacio prima di rendersi conto che in realtà non era la sua fidanzata.

Sophie Turner e Laura Butler, la sua controfigura ne Il Trono di Spade

La studentessa irlandese non si era mai resa conto di quanto fosse forte la somiglianza tra lei e Sophie Turner, ma questo per lei è sicuramente un gran complimento: "Lo prendo sicuramente come un complimento, è un gran bel complimento. Penso che sia più il personaggio di Sophie stessa, se questo ha un senso. Non sono sicura che sia il colore dei capelli. Nelle foto suppongo di vedere la somiglianza, ma quando sono in piedi accanto a lei o la guardo direttamente non la vedo."

Con i suoi lunghi capelli rossi e gli occhi blu, Laura Butler ha affermato di essere stata regolarmente confusa per Sophie Turner sul set, anche dalla migliore amica dell'attrice Maisie Williams durante alcune scene de Il trono di spade, persino l'attrice stessa ha confermato che le loro somiglianze erano davvero impressionanti.