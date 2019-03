Il Trono di Spade 8: trovati i 6 Troni nascosti da HBO in giro per il mondo!

Per l'arrivo de Il Trono di Spade 8 HBO aveva organizzato una caccia al tesoro nascondendo 6 Troni di Ferro in giro per il mondo, che sono stati già tutti ritrovati!

Con Il Trono di Spade 8 alle porte, HBO ha pensato bene di intrattenere la numerosa fanbase con una caccia al tesoro: ritrovare sei Troni di Ferro nascosti in giro per il mondo. E la "cattiva" notizia è che le regali sedute sono state già tutte ritrovate.

Con una velocità e volontà impressionanti, i seguaci de Il Trono di Spade si sono immediatamente messi alla ricerca delle repliche esatte del trono oggetto del desiderio dei protagonisti, riuscendo a trovarle tutte in Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, Brasile e Canada. Cosa si è disposti a fare per ottenere il trono? Questa la domanda di HBO ai fan, che hanno infatti dovuto superare delle prove prima di poter finalmente sedere sul seggio agognato. Oltre a lasciarsi guidare, di tanto in tanto, da alcuni indizi suggeriti attraverso il sito ForTheTrone, che HBO ha dedicata all'iniziativa.

Ad essere ritrovato per primo è stato il Trono della Foresta nel Regno Unito, nella Foresta di Dean in località Puzzlewood, ovvero la stessa che avrebbe ispirato Tolkien per Il Signore degli Anelli.

È toccato poi al Trono d Ghiaccio in Canada, a Tumbler Ridge.

A true queen goes anywhere #ForTheThrone, even beyond the Wall. Birgit has staked her claim​. #ThroneofIce https://t.co/G3iIU2Y2Rx pic.twitter.com/AYtvawLdJ3 — HBO Canada (@HBOCanada) 26 marzo 2019

Il Trono del Nord è stato ritrovato in Svezia, nella città di Björkliden

Il Trono della Gioia si trova in Spagna, scelta interessante, a ricordare che proprio in Spagna sono state girate le scene ambientate nella Torre della Gioia, quella in cui Lyanna Stark diede alla luce il piccolo Jon Snow.

Il Trono della Sabbia è stato ritrovato a Beberibe, in Brasile.

L'ultimo ad essere ritrovato è stato il Trono della Cripta, scoperto al Fort Trotten Park di New York.

I sei Troni di Ferro saranno a disposizione di chiunque voglia sentirsi re o regina di Westeros giusto il tempo di una foto ancora per pochi giorni. Dopo di allora ci sarà solo un modo per entrare in qualche modo nell'universo di Cersei e gli altri: non perdere nessuna delle 6 ultime puntate a partire dal 14 aprile, quando Il trono di spade farà il suo debutto con l'ottava stagione su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic HD.