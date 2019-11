Il Trono di Spade 8, Kit Harington svela cosa ha spinto Jon Snow a uccidere Daenerys

Jon Snow è stato protagonista, ne Il Trono di Spade 8, del momento più scioccante, ed è Kit Harington, grazie ai contenuti extra della cofanetto home video, a svelare finalmente quali pensieri hanno attraversato la mente del suo personaggio negli istanti precedenti al suo gesto disperato.

A diversi mesi dalla conclusione dello show dei record tutti ormai sanno - e se siete tra coloro che ignorano non proseguite nella lettura! - che proprio a Jon è toccato il gravoso compito di uccidere Daenerys, quella stessa Daenerys che non solo aveva amato ma che era anche ormai la sola parente rimasta in vita dalla parte dei Targaryen. Il trono di spade, però, si è chiuso mettendo in scena il crudele momento in cui Jon Snow decide di pugnalare a morte la madre dei draghi, sempre più vicina alla follia, sempre più prossima a tramutarsi in una tiranna per tutti i Sette Regni. Lo show non ha certo indugiato su questi momenti cruciali (come su molto altro, d'altronde), non si è soffermato sul sentire dei personaggi costretti a simili sacrifici, ma per fortuna esistono i contenuti extra dei cofanetti home video.

Nella versione per la visione casalinga de Il Trono di Spade 8, che arriverà negli USA il prossimo 3 dicembre, è stato proprio Kit Harington a spiegare a cosa Jon Snow abbia pensato negli attimi immediatamente precedenti a quel tragico gesto. E scopriamo così che Jon ha in realtà riflettuto molto poco e che è più stata una decisione dettata da quell'istinto alla conservazione, propria e delle persone più amate. "Fino alla fine lui non sa se la tradirà o meno" ha spiegato Kit "Nella testa di Jon ci sono una serie di pensieri: anzitutto Daenerys non tiene più in nessun conto le opinioni di altri, e questo significa che Dany avrebbe potuto fare del male alle sue sorelle, quindi Jon vede la salvezza della sua famiglia contrapposta a quella di Daenerys". Apparentemente quindi Jon non ha visto altra via di salvezza per l'intero continente che non fosse l'eliminazione fisica di quello, nel presente e nel futuro, sarebbe comunque stato un problema.