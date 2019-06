Il Trono di Spade 8: Jon Snow chiede scusa ai fan in un video virale

Il Trono di Spade 8 ha causato molte critiche e reazioni negative online e ora un video, ovviamente "finto", mostra Jon Snow chiedere scusa per aver deluso i fan.

Il filmato è realizzato con la tecnica deepfake e risponde alle accuse rivolte dagli spettatori che hanno reagito all'epilogo dello show dando persino vita a una petizione in cui si chiedeva alla HBO di girare nuovamente le puntate per rimediare al lavoro degli showrunner, David Benioff e D.B. Weiss, definiti "incompetenti".

Nel finto video si assiste a Jon Snow pronunciare un discorso di fronte a tutti i personaggi sopravvissuti alla "lunga notte" che ha visto gli umani lottare contro l'esercito guidato dal Re della Notte.

Il protagonista della serie Il trono di spade nel filmato dichiara: "È arrivato il momento per alcune scuse. Sono dispiaciuto per avervi fatto perdere tempo. Mi dispiace perché non abbiamo imparato nulla dal finale di Lost. Ho più battute in questo video rispetto a quante ne ho avute nell'ultima stagione. Mi dispiace per questo. E so che niente ha avuto senso alla fine. Quando la tazza di Starbucks è l'errore più piccolo, sai che hai fatto un casino!".

Il protagonista interpretato da Kit Harington prosegue: "Ce ne assumiamo la colpa. Mi dispiace che sia stato scritto questo più o meno in sei giorni. Ora... bruciamo i copioni dell'ottava stagione. E semplicemente dimentichiamocela per sempre! Fanculo ottava stagione!".

Ecco il video diventato virale in poche ore:

Il Trono di Spade 8: come la serie racconta la nostra Storia