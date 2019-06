Il Trono di Spade 8: Daenerys è stata mangiata da Drogon?

Di cosa è fatta la dieta di Drogon? Ne Il Trono di Spade 8 anche di Danerys, a quanto pare. O almeno stando alle dichiarazioni dell'antropologa forense Carolyn Rando, a cui l'Huffington Post UK ha fatto una domanda agghiacciante.

Nell'ultimo episodio de Il Trono di Spade Drogon ha mangiato il cadavere di Daenerys? In fondo questo non sarebbe poi molto distante dal comportamento di tanti animali dopo la morte dei propri padroni, ha notato la dottoressa Rando, ricercatrice presso l'UCL Institute of Archaeology, ma è opportuno tracciare le dovute differenze. Anzitutto: Drogon non considera Daenerys una padrona ma una madre a tutti gli effetti. Si è visto spesso nelle 8 stagioni dello show come i draghi ricalchino alcuni comportamenti tipicamente umani, e in base a questo sarebbe quasi da escludere l'ipotesi sottoposta al vaglio. Quello che avrebbe spinto Drogon a volare via con il cadavere della madre, dunque, sarebbe solo il desiderio di vivere il dolore in solitudine e la volontà di proteggerla anche dopo la morte.

Il Trono di Spade 8: Emilia Clarke nel quinto episodio, The Bells

A Carolyn Rando, però, è stato anche chiesto di delineare una casistica di animali che hanno effettivamente mangiato per intero o parti del cadavere del padrone. Premettendo che il racconto più spaventoso non ha a che fare con animali esotici o cani feroci ma con un criceto (che ha usato pelle e unghia del proprietario morto per costruirsi un nido), gli esempi citati dalla dottoressa Rando mostrano come in effetti la storia di Drogon possa avere molto in comune con i suoi amici "mangiatori". Anzitutto perchè è qualcosa che succede più spesso quando padroni e animali conducono una vita isolata, che dunque costringe l'animale a non poter chiedere aiuto in caso di emergenza e a mangiare, dopo molti giorni, il corpo del proprietario solo per poter sopravvivere. E non c'è dubbio che, proprio nell'ultima stagione, Daenerys sia stata assolutamente isolata da esigenze di trama.

In secondo luogo capita quando l'animale è denutrito. All'inizio della stagione 8 molti ricorderanno la preoccupazione di Daenerys per il cattivo appetito dei due draghi superstiti, che proprio non riuscivano ad abituarsi al cibo e alla abitudini di Winterfell. Drogon, inoltre, ha compiuto lo sforzo ulteriore di sputare fuoco, agli ordini di sua madre, su tutto ciò che gli capitasse a tiro ad Approdo del Re. Da qui l'idea che la stanchezza e la fame possano averlo spinto, una volta approdato in terra di Valyria o ovunque abbia condotto il cadavere di Dany, a cibarsi della sua stessa madre ancora una volta per poter sopravvivere.

Questi argomenti hanno spinto, infine, la dottoressa Carolyn Rando ad ammettere che sì, in effetti non si può escludere che Drogon abbia mangiato il corpo di Daenerys una volta portato al riparo, lontano da Jon Snow e dalla sala del Trono distrutta. Ma c'è una motivazione che spinge l'antropologa, da fan della serie HBO, a non volerci credere: "Se proprio avesse voluto mangiare qualcuno, avrebbe potuto divorare Jon Snow che era proprio lì".