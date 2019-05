Il Trono di Spade 8 e Buffy: Sarah Michelle Gellar mette a confronto le due serie

Sarah Michelle Gellar, interprete dell'iconica Buffy nell'omonima serie tv di Joss Whedon, ha condiviso una foto in cui paragona il finale de Il Trono di Spade al suo show.

Ovviamente se non avete ancora visto il finale de Il trono di spade, non continuate perché l'attrice ha condiviso uno screenshot di uno dei colpi di scena dell'episodio conclusivo della serie.

Sarah Michelle Gellar ha deciso di postare un'immagine di Buffy e Angel relativa al finale della seconda stagione della serie, comparata a un'immagine di Jon e Daenerys nella 8x06 dello show HBO. In entrambi i casi uno dei protagonisti uccide l'altro per un bene superiore, nonostante l'amore provato.

La fine de Il Trono di Spade ha lasciato in astinenza milioni e milioni di fan che, nonostante il finale divisivo, hanno in qualche modo amato la serie HBO. Il capo della programmazione del canale, Casey Bloys, ha parlato brevemente del futuro dei prodotti relativi allo show, dicendo: "Crediamo sia meglio tentare con serie prequel che esplorino altre zone e altri momenti del gigantesco universo fantasy che George R.R. Martin ha creato. Sembra proprio la cosa giusta da fare: lasciare che Il Trono di Spade stia in piedi da solo".

Fortunatamente sembra che l'arrivo del primo spinoff prequel, conosciuto fin qui con il nome di lavorazione di Bloodmoon, non sia così lontano: sappiamo che le riprese sono cominciate ufficialmente la scorsa settimana. Oltre al fatto che, come riportato da George R.R. Martin, HBO avrebbe dato il via libera ad altre tre serie prequel ancora dalle parti di Westeros.