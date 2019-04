Il Trono di Spade 8, Bella Ramsey: "Mi mancherà mortificare i maschi"

Bella Ramsey, interprete della piccola e feroce Lyanna Mormont, ha dichiarato cosa le mancherà de Il Trono di Spade: mortificare un mucchio di uomini adulti!

Ormai due stagioni fa è comparsa per la prima volta Lyanna Mormont in una puntata de Il trono di spade, ed è subito diventata uno dei personaggi migliori della serie HBO. Bella Ramsey ha ora 15 anni e sta partecipando anche all'ultima stagione dello show, e durante un'intervista con The Cut, le è stato chiesto quale sarebbe stata la cosa che più le mancherà in futuro, dopo la fine di Game of Thrones:

"L'opportunità di alzarmi di fronte a un mucchio di adulti e mortificarli. Penso che interpretare personaggi sicuri di sé aiuti anche la tua sicurezza. Ad esempio, ti trovi in una situazione dove sei ansioso o nervoso? Puoi diventare un personaggio e uscirne così. Mi mancherà molto Lyanna."

Il Trono di Spade: Bella Ramsey in una foto della settima stagione

Bella non segue lo show al 100% ma ha già qualche personaggio preferito: "Non ho visto tutte le puntate perché ho solo 15 anni, ma mi piace molto Arya, è piccola e potente. C'è una battuta molto bella in 'Matilda 6 mitica', che dice che anche se sei piccolo, puoi fare molto. E poi Brienne, sia lei sia Lyanna sono donne che puntano ad ottenere ciò che credono e che vogliono mettere in chiaro che le ragazze possono essere forti tanto quanto i ragazzi."

I fan irriducibili di Westeros possono tirare un sospiro di sollievo, perché dopo l'ottava stagione le avventure ispirate agli scritti di George R.R. Martin non finiscono qui: HBO sta lavorando a uno prequel de Il Trono di Spade che è già in fase di pre-produzione. Nel cast molti nomi ingombranti, tra cui Naomi Watts e Josh Whitehouse.