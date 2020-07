Il tocco del male: Denzel Washington scoprì uno strano dettaglio sulle scarpe dei poliziotti

Al fine di prepararsi per Il tocco del male Denzel Washington ha passato alcuni giorni con degli investigatori, osservando il loro comportamento.

Per prepararsi per il suo ruolo ne Il tocco del male, Denzel Washington ha passato alcuni giorni con degli investigatori al fine di osservare il loro comportamento ed assorbire il loro manierismo. Durante una di queste nottate passate con le forze dell'ordine l'attore scoprì una particolarità molto interessante.

Il tocco del male: Denzel Washington

Washington venne a sapere che alcuni poliziotti portavano un secondo paio di scarpe nel bagagliaio delle loro macchine mentre erano in servizio, dato che le scarpe che indossavano, di tanto in tanto, si ricoprivano di sangue a causa di sanguinose scene del crimine in cui si imbattevano fin troppo spesso.

L'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes riferisce che il 40% dei critici dà al film una recensione positiva basata su 57 recensioni, un critico ha dichiarato: "Ha una premessa interessante. Sfortunatamente è solo un riciclo di vecchi materiali, e non così elettrizzante."

Janet Maslin del New York Times lo ha definito "Un incubo elegante ma davvero inverosimile, Washington ha il compito quasi impossibile di mettere insieme un quadro contorto che è solo intermittente in modo intermittente e poco coinvolgente emotivamente o intellettualmente."