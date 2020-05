Il terzo omicidio: in esclusiva da oggi on demand su CG Digital il film del maestro Koreeda

Il terzo omicidio: Koji Yakusho in una scena del film

Da oggi è disponibile in esclusiva On Demand su CGdigital.it, la piattaforma di CG Entertainment, Il terzo omicidio del maestro Hirokazu Koreeda. Il pluripremiato regista giapponese, già acclamato da critica e pubblico per Ritratto di famiglia con tempesta (anch'esso on demand su cgdigital.it), Un affare di famiglia e Le verità, con Il terzo omicidio si spinge nella zona del legal-drama offrendo una personale rilettura del genere portandolo ad alti livelli.

Il terzo omicidio: Masaharu Fukuyama e Koji Yakusho in una scena del film

Su CGdigital.it, oltre a poter noleggiare o acquistare il film su questo link, è inoltre disponibile lo speciale "Making of - Il terzo omicidio", acquistabile o noleggiabile direttamente dalla scheda de Il terzo omicidio. Tra l'altro, per celebrare l'uscita del film su CGdigital.it è da oggi attiva la promozione "Made in Japan", tutto il meglio del cinema nipponico a prezzo speciale.

Il terzo omicidio: una foto del film

Ne Il terzo omicidio, Shigemori, un avvocato di successo, assume la difesa di Misumi, un uomo di mezza età accusato di aver brutalmente ucciso e derubato il proprio capo. Il presunto assassino aveva già scontato una lunga pena detentiva per un duplice omicidio di cui si era macchiato 30 anni prima. Le possibilità di Shigemori di evitare la condanna a morte per il suo assistito sono poche, dato che l'uomo ha già ammesso chiaramente la propria colpevolezza. Mentre approfondisce il caso, ascoltando le testimonianze dei conoscenti di Misumi, dei familiari della vittima e dello stesso indiziato, Shigemori inizia a dubitare che l'uomo sia davvero colpevole.