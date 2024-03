Il teorema di Margherita: clip italiana esclusiva del film con Clotilde Courau

Wanted Cinema ha svelato in esclusiva una clip italiana de Il teorema di Margherita intitolata 'Il corso per addetti alle vendite'. Scritto e diretto da Anna Novion, il film arriva nelle sale italiane da oggi 28 marzo dopo esser stato presentato al Festival di Cannes 2023 e aver ottenuto due candidature ai César Awards 2024, oltre al premio come Miglior rivelazione femminile alla protagonista, la talentuosa Ella Rumpf.

La regista francese Anna Novion torna alla regia, dopo alcuni anni di assenza, con un film che vede protagonista la brillante studentessa di matematica Margherita (Ella Rumpf), unica donna del corso, in procinto di terminare la sua tesi. Un piccolo, ma fatale, errore inficia il lavoro di anni e fa crollare le certezze e l'autostima della giovane, mettendo in discussione la volontà di Margherita di affermarsi come matematica. La crisi personale di Margherita è il punto di svolta che la riconnette alla vita reale e sociale che fino ad allora aveva trascurato per dare la precedenza agli studi. Scopre così che la sua mente matematica le può fare guadagnare molti soldi con un gioco, il mah-jong, che ben presto diventa la sua sfida quotidiana alla sorte. Un nuovo capitolo della vita le si apre davanti, fatto non più solo di formule e numeri ma anche di legami e piaceri e di un importante riscatto, personale e sociale, oltre alla scoperta di un sentimento apparentemente "sconosciuto" a Margherita come l'amore.

Come svela la nostra recensione de Il teorema di Margherita, il film è un coming of age ambientato nell'affascinante mondo della matematica, un contesto da sempre fortemente maschile. Le figure incisive della madre (Clotilde Courau) e dell'esuberante amica ballerina (Conia Bonny) contribuiscono a dare al film una forte connotazione femminile. Ma il contraltare maschile del cast non è da meno grazie alle interpretazioni di Julien Frison nei panni di un compagno di studi altrettanto brillante e soprattutto di Jean-Pierre Darroussin, tra i maggiori attori francesi in attività e noto per importanti collaborazioni con registi come Alain Resnais, Jean-Jacques Annaud, Aki Kaurismaki e soprattutto Robert Giuediguian, nei panni del duro professore di Margherita.

"Personaggi come quelli impersonati da Jean-Pierre Darroussin e Ella Rumpf sono ricorrenti nei miei film" dichiara la regista Anna Novion nel pressbook del film. "Sono individui che si aggrappano alle loro certezze e che hanno paura di aprirsi agli altri. Poi succede qualcosa che li costringe a cambiare il corso delle cose, a lasciarsi andare e a trasformare la vulnerabilità in forza."

Il futuro di Margherita (Ella Rumpf), una brillante studentessa di matematica presso la Scuola Normale Superiore, sembra essere già pianificato. È l'unica donna del suo corso, sta per terminare la tesi che dovrà esporre davanti ad una schiera di ricercatori. Arrivato il grande giorno, un piccolo errore fa crollare tutte le sue certezze. Margherita decide quindi di mollare tutto e ricominciare da capo. Il professor Werner (Jean-Pierre Daroussin), che fino ad allora l'aveva seguita con benevolenza, le impone di collaborare con un altro studente, Lucas (Julien Frison), mentre lei stringe la prima amicizia della sua vita con Noa, che vive per la danza. Dopo anni dedicati solo allo studio, Margherita dovrà imparare a destreggiarsi anche nella vita di relazione per cercare di riscattarsi e arrivare ad affrontare il teorema di Goldbach, considerato irrisolvibile, e forse a scoprire l'amore.

Il teorema di Margherita sarà nei cinema italiani dal 28 marzo distribuito da Wanted Cinema.