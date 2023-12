Wanted festeggia 10 anni e punta su La natura dell'amore e Maria Montessori

Titoli scelti con cura quelli che ha in programma Wanted per il 2024, da La natura dell'amore, che viene dall'Un Certain Regard di Cannes, a Maria Montessori con Jasmine Trinca.

Wanted è arrivata a Sorrento per le Giornate professionali alla vigilia di una ricorrenza importante: nel 2024 saranno 10 anni di attività per la distribuzione italiana, un traguardo importante, ancor più nella delicata situazione in cui le ultime stagioni sono state vissute per tutto il settore cinematografico. Difficoltà dalle quali si sta pian piano uscendo e questo ha spinto Wanted a lavorare a un listino per l'anno del decimo anniversario che possa essere "più largo, più mainstream", come ci ha detto il direttore commerciale Carlo Petruni, "con uno sforzo economico maggiore", con l'ottimismo dato dai risultati degli ultimi film distribuiti, A passo d'uomo e Passeggeri della notte, che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati.

Ricominciare dalle Feste

Ricomincio da me: Camille Cottin in una scena del film

Il primo titolo del nuovo listino è in arrivo già a fine dicembre, il 28, ed è Ricomincio da me, una commedia piacevole di Nathan Ambrosioni con "una strepitosa Camille Cottin" di Call My Agent. Si tratta della storia di Antonia detta Toni, una donna di 43 anni con cinque figli, separata, con un lavoro full time e sottoposta a ritmi molto serrati, che "decide di riappropriarsi della sua vita" quando i figli maggiori vanno all'università. Carlo Petruni non ci ha anticipato come Toni riprenderà in mano la propria esistenza, questo lo scopriremo al cinema, ma va sottolineato che il film è il secondo lavoro del regista di Ambrosioni, già apprezzato con l'esordio Les drapeaux de papier, un'altra storia che si concentra sul tema del talento sprecato girata quando aveva solo 18 anni. Insomma, un autore da tenere d'occhio anche in chiave futura.

L'attenzione al cinema francese

La natura dell'amore: una scena del film

C'è attenzione al cinema francese nell'offerta di Wanted, come conferma il titolo in arrivo a febbraio, La natura dell'amore, già visto nella sezione Un Certain Regard dello scorso Festival di Cannes. Il film, diretto dalla regista canadese Monia Chokri, racconta la storia di Sofia, una donna di quarant'anni, soddisfatta della sua vita e del matrimonio con un intellettuale, eccetto che per l'aspetto passionale del loro rapporto. Tutto cambia quando conosce Sylvain, il carpentiere che le deve ristrutturare casa, con cui intraprende una relazione che si basa invece sulla passione e la costringe a mettere in dubbio la propria vita e a ragionare sulla strada da prendere per il proprio futuro. Un film che vedremo per San Valentino e che affronta il tema della sessualità femminile in modo maturo ma leggero.

Jasmine Trinca in Maria Montessori

Il titolo più atteso di Wanted, la loro "punta di diamante", arriva il mese successivo, a marzo, quando le sale italiane accoglieranno Maria Montessori. Titolo atteso per il personaggio che racconta, figura che ha precorso i tempi lottando per l'uguaglianza dei diritti all'inizio del secondo scorso, che porta con sé un'attenzione importante, ma anche per l'attrice che la interpreta, ovvero Jasmine Trinca. Un titolo che permetterà a Wanted di intraprendere anche un percorso fatto di proiezioni con le scuole parallelamente alla distribuzione tradizionale. Il film è una biografia narrativa con spunti di finzione diretta da Léa Todorov, con Leila Bekhti nel cast accanto alla Trinca: la regista sfrutta l'incontro di Maria Montessori e Lili d'Alengy, una donna in vista di Parigi che ha un segreto ritenuto vergognoso: una figlia disabile, Tina, che tiene nascosta in casa per salvaguardare la propria carriera e la propria posizione sociale.

La canzone della terra: una scena del film

Assecondare la tendenza positiva

La canzone della terra: una scena del film

Scelte interessanti a costruire un listino fatto per assecondare una ripartenza che sembra concreta. "Ho fatto un po' di calcoli", ci ha detto Carlo Petruni, "e la forbice rispetto al triennio pre-pandemia si sta riducendo". Si parla infatti di una tendenza che va verso il 15% in meno, quasi in linea quindi con la situazione delle sale prima del difficile periodo vissuto dal 2020 in avanti. "Spero sia una tendenza", ci ha detto ancora Petruni, ottimista nei confronti di dati che sembrerebbero sempre meno episodici o occasionali, che ci mostrano più film capaci di generare un incasso soddisfacente e non solo i primi della classifica del boxoffice. Una tendenza, se così sarà, che Wanted vuole cavalcare con i titoli citati poco sopra e le altre uscite dell'anno, da Il teorema di Margherita e Niente da perdere, anch'essi visti a Cannes, a La canzone della Terra, candidato norvegese agli Oscar.

