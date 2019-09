Il Supplente: Joe Bastianich ospite della nuova puntata stasera su NOVE!

Stasera su Nove arriva la nuova puntata de Il Supplente: ospite d'eccezione di oggi Joe Bastianich!

È un giorno come un altro e in una classe di una scuola superiore gli studenti aspettano l'inizio della lezione. La bidella annuncia che il professore è assente... Che cosa accadrebbe se si presentasse un supplente fuori dal comune? Magari un volto noto della televisione e dello spettacolo, un giornalista, un attore o uno chef famoso? Come reagirebbero i ragazzi al suo ingresso in classe?

Alle 21:25 in prima tv sul NOVE arriva una nuova puntata de Il Supplente, il format prodotto dalla Palomar Entertainment per Discovery Italia, disponibile anche su DPLAY. Nella terza puntata una classe del Liceo Artistico Enzo Rossi di Roma avrà una sorpresa: il supplente di Italiano e Storia per un giorno sarà Joe Bastianich che mostrerà sulla lavagna un aforisma di Churchill da cui prenderà spunto per parlare del "rischio", un aspetto determinante nella sua vita da imprenditore, ma non solo.

Si tornerà sui banchi di scuola tra aneddoti, curiosità e tanta leggerezza: il pubblico da casa entrerà nella scuola italiana immedesimandosi negli studenti e scoprendo lati inediti dei supplenti famosi, che si vedranno alle prese con compiti in classe, temutissime interrogazioni, contributi video, foto e compiti a casa.