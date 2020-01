Il suo ultimo desiderio: il trailer del film Netflix con star Anne Hathaway

Il suo ultimo desiderio è il nuovo film con Anne Hathaway di cui Netflix ha condiviso il trailer in attesa del debutto previsto per il 21 febbraio in streaming.

Il video regala le prime sequenze delle indagini riguardanti una cospirazione che porta una giornalista a scoprire un complesso giro di armi che vede coinvolto anche il padre.

Il cast stellare di The Last Thing He Wanted, diretto da Dee Rees comprende anche Ben Affleck, Rosie Perez e Willem Dafoe.

Il film, che verrà presentato al Sundance Film Festival fuori concorso, è un adattamento del romanzo scritto da Joan Didian e la storia si svolge sullo sfondo dello scandalo Iran-Contra. La giornalista Elena McMahon (Hathaway), in senso di dovere nei confronti del padre Dick (Dafoe) si ritrova alle prese con un'indagine davvero complicata.

Il trailer in lingua originale: