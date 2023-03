Il suo regno 2, su Netflix in streaming da oggi

La serie thriller politica Il suo regno torna per la seconda e ultima stagione con una lotta epica tra il bene e il male, disponibile in streaming su Netflix da oggi 21 marzo 2023.

Oggi 22 marzo 2023 arriva su Netflix uno dei titoli più attesi di questo mese: la seconda stagione della serie thriller Il suo regno, disponibile in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La serie thriller politica prodotta in Argentina Il suo regno torna per la seconda e ultima stagione con una lotta epica tra il bene e il male. Con una troupe di grande qualità davanti e dietro le telecamere, la serie segue la storia del leader religioso Emilio Vázquez Pena, che nella prima stagione avevamo lasciato come principale candidato alla presidenza dopo l'assassinio del rivale.

Il pastore Emilio è il presidente dell'Argentina, ma le cose non vanno come previsto. Invece di rinunciare alla carica, Emilio procede radunando nuovi alleati e un esercito di fedeli, che userà per creare un regno del terrore. In una spietata battaglia tra il bene e il male il suo avversario è Tadeo, diventato inconsapevolmente un leader populista che non abbandonerà la propria missione.