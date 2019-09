Il Signore degli Anelli: Will Poulter tra i protagonisti della serie Amazon

Il Signore degli Anelli: la star di Maze Runner Will Poulter farà parte del cast della nuova serie tv in arrivo su Amazon Prime Video.

La serie de Il signore degli anelli ha trovato un altro componente del cast. Will Poulter è stato scelto per interpretare uno dei ruoli principali nella serie tv Amazon, anche se l'origine del personaggio non è stata ancora svelata.

Juan Antonio Bayona ha diretto alcuni episodi della nuova serie e partecipa al progetto anche in qualità di produttore esecutivo. Della storia al centro della serie si ben poco per il momento ma è stato svelato che s'addentrerà in trame precedenti a La compagnia dell'anello di Tolkien (qui potete leggere qualche ipotesi su Il Signore degli Anelli di Amazon)

L'account Twitter ufficiale di Lord of the Rings ha pubblicato l'immagine di un mappa insieme a due messaggi molto eloquenti, che i fan di J. R. R. Tolkien conoscono molto bene:"Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli, nella Terra di Mordor, dove l'Ombra cupa scende" e "Benvenuti nella Seconda Era"

La nuova serie tratta da Tolkien è stato ufficializzata nel 2017, con la produzione di Amazon Studios, in collaborazione con Tolkien Estate and Trust, HarperCollins e New Line Cinema.