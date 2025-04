Warfare, Will Poulter spiega cosa significa interpretare un personaggio reale: "È tutto più oggettivo"

La star di Maze Runner ha raccontato l'esperienza sul set del film co-diretto da Alex Garland in cui interpreta un personaggio realmente esistito.

In una recente intervista, Will Poulter ha raccontato l'esperienza unica di recitare in Warfare, al fianco di altre star come Joseph Quinn, Kit Connor e Noah Centineo.

Nel film di guerra diretto da Alex Garland e Ray Mendoza, Poulter interpreta un personaggio realmente esistito e questo aspetto del lavoro ha influito sul suo approccio.

Will Poulter spiega cosa significa interpretare un personaggio realmente esistito

"La sfida non era tanto il recitare o costruire una performance o creare un personaggio" ha spiegato Poulter "Era più che altro rappresentare una persona reale. Fare esattamente ciò che ti viene richiesto. Rispettare il protocollo e ricreare un evento reale".

Will Poulter in Kids in Love

Will Poulter sintetizza qual è la differenza dal suo punto di vista:"C'è meno creatività in tutto questo, in un certo senso. Diventa qualcosa di più oggettivo e tutto si concentra sull'esecuzione".

La storia di Warfare e l'ammirazione di Will Poulter per il suo personaggio

L'attore sostiene di aver appreso tanto durante le riprese sul set:"Ho una grande ammirazione per l'uomo che interpreto. Ho avuto la fortuna di trascorrere del tempo con lui, e non quando non era possibile vederci di persona, ci siamo incontrati virtualmente".

Will Poulter sostiene di aver imparato molto dalla persona che doveva interpretare in termini di leadership e responsabilità:"Spero di poter applicare queste lezioni nella mia vita anche dopo l'uscita del film".

Will Poulter in una scena di Wild Bill

Warfare racconta la storia vera di un plotone di Navy SEAL americani in missione attraverso un territorio controllato da insorti in Iraq nel 2006. Il cast del film, che vede l'esordio alla regia di Ray Mendoza, comprende D'Pharaoh Woon-A-Tai, Charles Melton, Joseph Quinn, Kit Connor, Cosmo Jarvis, Will Poulter e Noah Centineo. Il film uscirà nelle sale americane l'11 aprile.