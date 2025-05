Will Poulter e Kit Connor nel cast del film horror Rapture

Stanno per iniziare in Ungheria le riprese di un nuovo film horror intitolato Rapture, uno zombie movie con star Will Poulter e Kit Connor.

Will Poulter e Kit Connor saranno i protagonisti, insieme a Manu Rios, del film horror intitolato Rapture.

Il progetto, prodotto da HanWay Films, verrà presentato ai potenziali distributori e finanziatori al mercato di Cannes.

Cosa racconterà il film horror

La storia di Rapture è ambientata nell'Inghilterra medievale del 1348, nell'abbazia di Lansley, un remoto monastero in pietra nello Yorkshire. Nella struttura vivono dieci monaci legati da una vita di rigorosa routine e devozione. La loro fragile pace viene sconvolta dall'arrivo di un messaggero: un uomo che porta notizie inquietanti dal mondo esterno e che mostra rapidamente dei sintomi legati a una misteriosa malattia. Nell'area si sta infatti diffondendo una forma di pestilenza che inizia come febbre emorragica e trasforma poi le sue vittime in 'revenant', degli esseri inquieti e non morti. L'abbazia, mentre il contagio avanza, diventa un campo di battaglia dove arrivano estranei disperati che cercano rifugio, mentre gli infetti vogliono invaderne le mura. I monaci sono divisi tra chi crede di doversi prendere cura dei malati e chi vuole invece proteggere secoli di conoscenza custoditi dal monastero. Mentre la morte si scatena, lo fa anche la capacità dei religiosi di compiere atti straordinari di altruismo e di tradimento spietato, costringendoli a confrontarsi con la domanda fondamentale: cosa significa essere umani?

Il film segna il debutto alla regia del commediografo e regista Jordan Tannahill. Le riprese inizieranno in Ungheria, mentre nel team della produzione ci sono Elevation Pctures, 2Am e Brookstreet Pictures.

Eli Arenson (Lamb) avrà l'incarico di direttore della fotografia.

Gabrielle Stewart, CEO di HanWay Films, ha dichiarato: "Siamo rimasti tutti colpiti dalla visione che Jordan ha per Rapture. Avere un film horror di zombie con una tale atmosfera e così terrificante, che si svolge in un mondo storico e autentico, con personaggi complessi che coinvolgono grazie ai più grandi dilemmi morali è raro. Non c'è da sorprendersi che abbia attirato un cast così grandioso che comprende Will, Kit e Manu con altri in arrivo, sostenuti da produttori di alto livello".

Will Poulter e Kit Connor hanno recentemente recitato insieme in Warfare, l'atteso ritorno alla regia di Alex Garland. Rios, invece, ha fatto parte del cast di Strange Way of Life, diretto da Pedro Almodovar.