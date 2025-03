Will Poulter vorrebbe riprendere il ruolo di Adam Warlock nel MCU

L'attore Will Poulter ha parlato del possibile ritorno del personaggio di Adam Warlock nel MCU dopo l'apparizione in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Nel film Guardiani della Galassia Vol. 3 l'attore Will Poulter ha interpretato Adam Warlock e, in una nuova intervista, ha rivelato se spera di tornare nel MCU.

Il personaggio è stato utilizzato da James Gunn e, dopo l'arrivo nelle sale del film, non sono stati svelati i progetti riguardanti il personaggio.

Quale sarà il futuro di Adam Warlock?

Will Poulter, intervistato da ComicBook, ha rivelato di non essere a conoscenza dei piani dei Marvel Studios per Adam Warlock. L'attore ha però sottolineato che sarebbe felice di ritornare in occasione di Avengers: Doomsday e Secret Wars: "Oh, lo adorerei. Mi sono così divertito interpretando il mio personaggio e quindi sì, se mi chiamassero risponderei di certo".

Poulter nel ruolo di Adam Warlock

La regista di The Marvels, Nia DaCosta, aveva rivelato che aveva sperato di utilizzare il personaggio nel suo film: "Una delle prime cose che proposi ai Marvel Studios fu proprio l'introduzione di Adam Warlock in questo film, e volevo metterci anche i viaggi nel tempo. Ma Adam doveva già apparire in Guardiani della Galassia Vol. 3 e c'erano già troppi viaggi nel tempo nella serie Loki. Il mio piano era quello di portare Adam Warlock nel presente, all'interno del nostro universo, e poi in un altro film spiegare da dove provenisse e perché".

Per ora, quindi, il futuro di Poulter nel MCU resterà in sospeso, in attesa di nuovi dettagli riguardanti le prossime avventure degli Avengers su cui stanno lavorando i fratelli Russo.

I progetti dell'attore

Will, in ogni caso, sarà impegnato con numerosi progetti nei prossimi mesi. L'attore sarà nuovamente lo chef Luca nella stagione 3 della serie The Bear ed è uno dei protagonisti del film Death of a Unicorn accanto a Jenna Ortega. Tra i suoi recenti progetti c'è anche On Swift Horses accanto a Daisy Edgar-Jones e Jacob Elordi.