Il Signore degli Anelli: Will Poulter non sarà nella serie Amazon

Will Poulter lascia il cast della serie Amazon Il Signore degli Anelli, lo studio è già alla ricerca di un sostituto in un ruolo ancora misterioso.

A differenza di quanto anticipato, Will Poulter non reciterà nell'attesa serie Amazon Il signore degli Anelli. L'attore avrebbe abbandonato il progetto per via di impegni di lavoro concomitanti. Il ruolo dell'attore, la cui presenza era stata annunciata lo scorso settembre, non è mai stato svelato, ma lo studio è già alla ricerca di un sostituto.

Will Poulter in una scena del film Wild Bill

Confermati nel cast di The Lord of the Rings Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Maxim Baldry ed Ema Horvath. La serie ispirata alla saga fantasy di J.R.R. Tolkien è attualmente in fase di pre-produzione in Nuova Zelanda. Il capo di Amazon Studios Jennifer Salke ha confermato il rinnovo della fiducia agli autori della serie in arrivo anche per la seconda stagione.

Amazon Studios ha acquisito i diritti di adattamento globali de Il signore degli anelli nel novembre 2017. L'accordo include l'impegno per più stagioni e per una potenziale serie spinoff. Ogni stagione successiva alla prima, però, deve avere l'approvazione da parte della piattaforma streaming. La scelta di mettere in produzione con largo anticipo la seconda stagione però rappresenta una buona notizia per i fan perché accorcerà il tempo di attesa tra la prima e la seconda stagione su Amazon Prime Video.

Dopo le riprese dei primi due episodi della prima stagione, diretti da Juan Antonio Bayona, The Lord of the Rings andrà in pausa per 4-5 mesi. Il team di sceneggiatori, guidato dagli showrunner e produttori esecutivi J.D. Payne e Patrick McKay, userà questa paura per preparare gli script della seconda stagione.

Le riprese della serie Amazon prenderanno il via a Auckland, la capitale della Nuova Zelanda, nei prossimi mesi. A quanto pare non verrà coinvolta Wellington, sede della WETA di Peter Jackson. The Lord of the Rings sarà ambientato nella Seconda Era, cioè molti anni prima degli eventi narrati ne Lo Hobbit. Juan Antonio Bayona dirigerà i primi due episodi della prima stagione, che sarà composta in tutto da 20 episodi.