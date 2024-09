Il Signore degli Anelli, Orlando Bloom vorrebbe riprendere il ruolo di Legolas: "Accetterei al volo!"

Orlando Bloom ha svelato che spera di tornare nel mondo della saga Il Signore degli Anelli e riprendere il ruolo di Legolas nei progetti tratti dalle opere di J.R.R. Tolkien,

L'attore, rispondendo alle domande di Variety, ha espresso il suo entusiasmo e il suo interesse per un possibile coinvolgimento nei prossimi film.

L'entusiasmo di Bloom

L'interprete di Legolas nei film diretti da Peter Jackson ha dichiarato: "Quelle cose sono fantastiche. Sì. Non so come lo farebbero. Immagino che con l'Intelligenza Artificiale ora tu possa fare qualsiasi cosa".

Orlando Bloom ha aggiunto: "Se Peter Jackson dicesse 'Salta', io risponderei 'Quanto in alto?'. Ha dato il via alla mia intera carriera".

Legolas in azione

Nel 2026 arriverà nelle sale Lord of the Rings: The Hunt for Gollum con la regia di Andy Serkis, che avrà ancora una volta la parte di Gollum/Sméagol.

Jackson, invece, sarà coinvolto come produttore insieme a Fran Walsh e Philippa Boyens.

Il progetto è di dare il via a una nuova serie di film, ma nemmeno l'attore sa i dettagli di quanto pianificato: "Non lo so realmente. Ho parlato con Andy e ha detto che stavano pensando a come realizzare le cose. Ho chiesto: Come funzionerebbe?'. E ha replicato: 'Beh, IA!'. Ho detto: 'Oh, OK!', Girare la saga è stato un periodo piuttosto magico della mia vita ed è una di quelle cose in cui non ci sono lati negativi".

Il possibile ritorno di altri personaggi

Il film The Hunt for Gollum racconterà l'epoca in cui Gollum e l'Unico Anello erano i beni più preziosi della Terra di Mezzo.

Gandalf, Aragorn e l'Oscuro Signore Sauron erano tutti alla ricerca della creatura che abitava nelle profondità delle montagne poiché si credeva che possedesse l'anello del potere. Questo è un periodo di tempo discusso solo brevemente nelle opere di J.R.R. Tolkien, permettendo agli autori di avere maggior libertà.

Serkis, parlando del film in arrivo nelle sale nel 2026, ha spiegato: "Potrebbero fare ritorno anche personaggi ben noti, ma non dirò chi".