Il signore degli anelli - Le due torri: 10 cose da sapere sul film questa sera in onda su Italia 1

Dieci curiosità per prepararsi alla visione del film questa sera in programmazione su Italia 1

10 curiosità su Il signore degli anelli - Le due torri, stasera in onda su Italia 1.

DATA DI USCITA

Il signore degli anelli - Le due torri è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 16 Gennaio 2003 (Medusa); la data di uscita originale è: 18 Dicembre 2002 (USA). Il film è stato in produzione per il periodo 1998 - 2002; le riprese si sono svolte dal 11 Ottobre 1999 al 22 Dicembre 2000 in Nuova Zelanda.

LE LOCATION

Ecco alcune delle location in cui è stato girato il film:

Camperdown Studios, Camperdown Road, Miramar, Wellington, Nuova Zelanda Hinuera Valley, Matamata, Waikato, Nuova Zelanda Milford Sound, Fiordland National Park, Southland, Nuova Zelanda Mount Ruapehu, Tongariro National Park, Central Plateau, Nuova Zelanda Mount Tasman, Southern Alps, Nuova Zelanda Queenstown, Otago, Nuova Zelanda Twizel, Canterbury, Nuova Zelanda Upper Hutt, Wellington, Nuova Zelanda

NON È MAI TROPPO TARDI

Per il ruolo di Granpasso/Aragorn nella trilogia de Il signore degli anelli, era stato ingaggiato Stuart Townsend, ma a quattro giorni dall'inizio delle riprese, la produzione si accorse che l'attore era inadatto al ruolo, perché troppo giovane. In extremis, fu chiamato in Nuova Zelanda Viggo Mortensen.

DUE GENERAZIONI DI HOBBIT

L'attore Ian Holm, che nella trilogia de Il signore degli anelli interpreta Bilbo Baggins, era stato nel 1981 la voce di Frodo nell'adattamento radiofonico del romanzo di Tolkien realizzato dalla BBC.

COMPARSE MANCATE

L'esercito neozelandese era stato "scritturato" per partecipare alle scene delle grandi battaglie, ma la cosa non andò in porto perché i soldati furono chiamati ad una missione di pace in East Timor.

SCACCO ALLE TORRI

Dopo l'attacco terroristico al World Trade Center dell'11 settembre 2001, su Internet iniziò a circolare una petizione che ingiungeva alla New Line di modificare il titolo del secondo film della saga degli Anelli, perché Le due torri sarebbe stato offensivo nei confronti delle vittime del tragico attentato. Dopo qualche settimana, e dopo che migliaia di persone avevano sottoscritto la petizione, i promotori ammisero che si trattava di uno scherzo. Tempo dopo, comparve un sito che parodiava il tutto promuovendo una petizione per modificare il titolo Il ritorno del re, perché irrispettoso nei confronti del defunto Elvis Presley.

LA CURVA DI URUK

Le roboanti grida di battaglia degli Uruk-hai al fosso di Helm furono registrate grazie al contributo del pubblico ad una partita di cricket: le parole dei minacciosi canti guerreschi scorrevano sul megaschermo, mentre lo stesso Peter Jackson incitava la folla.

GOLLUM SURGELATO

La mattina in cui si doveva girare la scena in Ithilien in cui Gollum acchiappa un pesce nel torrente, la troupe trovo l'area ricoperta di neve. JackSon fece rimuovere la neve in poche ore e fece scongelare il torrente perché Andy Serkis potesse sguazzarvi.

VERMILINGUISTA

Durante le riprese delle sue scene in Il signore degli anelli - Le due torri, per rimanere in parte Brad Dourif continuava a parlare con l'accento inglese di Vermilinguo. Quando finalmente smise, Bernard Hill pensò che avesse invece preso a fingere un accento americano.

DEDIZIONE DA RAMINGO

Durante le riprese della trilogia degli Anelli, Viggo Mortensen era senz'altro uno degli attori più in simbiosi col suo personaggio. Una volta, durante una conversazione, Peter Jackson lo chiamò "Aragorn" per un'ora senza che nessuno dei due ci facesse caso.