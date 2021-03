Il signore degli anelli, Dominic Monaghan sul recasting di Aragorn: "Non ho neanche salutato Stuart Townsend"

I fan de Il signore degli anelli non riescono a vedere nessun altro attore nel ruolo di Aragorn all'infuori di Viggo Mortensen. In realtà l'attore danese ha sostituto in corsa l'inglese Stuart Townsend, prima scelta per il ruolo. A ricordarlo è la co-star Dominic Monaghan che ha rivelato non solo il suo shock alla notizia dell'uscita di scena di Townsend e del recasting, ma anche il suo disappunto per non aver avuto l'opportunità di salutare il collega.

"Non abbiamo avuto l'opportunità di dire ciao a Stu" ha confessato Dominic Monaghan al Manchester Evening News. "Se n'è andato rapidamente. Credo che fosse triste per come sono andate le cose. Ovviamente non posso parlare per lui, ma eravamo sul set e andavamo verso la fine della prima settimana e il produttore Barrie Osborne ha detto ai quattro hobbit, 'Potete aspettare la fine delle riprese perché Peter e io vi vogliamo parlare di una cosa.'"

Monaghan ha poi proseguito: "Nella mia ingenuità ero convinto che ci avrebbero detto che era stata una gran settimana, amiamo ciò che stiamo vedendo, vi amiamo ragazzi, passate un bel weekend blah blah blah. Sfortunatamente ci hanno avvisato che Stuart aveva abbandonato il progetto. Eravamo tutti stupiti, non credevo che a quel punto qualcuno sarebbe stato licenziato, pensavo che ce l'avevamo fatta... Sean Astin ha chiesto 'Ma ha lasciato il progetto o è stato licenziato?' Credo che stessero cercando di proteggere Stuart così hanno risposto solo, 'Lasceremo che ve lo dica Stuart, ma non è più con noi.'"

All'epoca, senza i social media, per Dominic Monaghan raggiungere Townsend per scoprire cos'era accaduto non era semplice: "Non riuscivamo a contattarlo. Le email erano nuove all'epoca. Era scomparso. L'ho rivisto anni dopo. Ovviamente è stato un duro colpo per lui, ma era una situazione complicata, lavoravamo tutto il tempo, avevamo un giorno libero a settimana. I nostri orari erano ridicoli, non avevamo il tempo di essere tristi mentre cercavamo disperatamente di memorizzare le nostre battute e dare il meglio".