Dominic Monaghan: "La rottura con Evangeline Lilly mi ha devastato"

In una recente intervista con Anna Faris per il suo podcast Unqualified Dominic Monaghan ha parlato della sua rottura con Evangeline Lilly, avvenuta quando ha scoperto che lei lo stava tradendo durante le riprese di Lost, nel quale entrambi recitavano.

"Il mio cuore è stato spezzato solo una volta nella vita. Stavo frequentando un'attrice di Lost chiamata Evangeline Lilly che, come sapete, si è fatta un nome. Non so come lei spiegherebbe la storia, ma dal mio punto di vista era la prima volta in tutta la vita che ero davvero preso."

Le due star si sono frequentate dal 2004 al 2007, prima di annunciare la separazione. Dominic Monaghan ha affermato che all'epoca stessero "esplorando" l'idea di figli e matrimonio, ma ha anche ammesso di aver dovuto affrontare i suoi demoni personali, tra cui una dipendenza pesante da droga e alcol, che all'epoca non andava a braccetto con la relazione con Lilly.

"Dire che ero devastato sarebbe un eufemismo. Una terza parte ha dovuto dirmi 'Realizza che sta con questo ragazzo' quando eravamo insieme. Ed io ho detto 'Aspetta, cosa?' e questa persona ha confermato". La notizia gli è arrivata mentre stavano girando Lost, dove l'attore ha affermato che non ci fosse modo di scappare dal gossip, quindi tutta la crew lo sapeva e stava mantenendo il segreto.

Nonostante l'esperienza sia stata devastante, Monoghan ha affermato che ciò gli ha dato la spinta per rimettersi in riga, contribuendo a farlo arrivare dov'è ora. Per quanto riguarda l'amore, l'attore non ha perso la speranza: "Voglio che mi faccia sollevare di terra, e mi travolga, e che sia una cosa bella."