A quanto pare, anche nella Terra di Mezzo c'è chi soffre della malinconia da fine riprese. A regalarci un piccolo assaggio del clima che si respira in queste ore dietro le quinte de Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum è un video condiviso da Warner Bros. per celebrare l'ultimo ciak del film.

Dopo mesi trascorsi in Nuova Zelanda, Andy Serkis può finalmente dedicarsi alla post-produzione della sua nuova fatica cinematografica sul mondo creato da J.R.R. Tolkien, in arrivo nelle sale il 17 dicembre 2027. Sempre che riesca a liberarsi di un certo ingombrante alter ego.

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, Andy Serkis saluta la Terra di Mezzo

Un certo sentore che Sméagol fosse una diva lo avevamo già avuto, ma chi avrebbe mai immaginato di vederlo alle prese con i privilegi di una vera celebrità hollywoodiana? Il video pubblicato su X dallo studio gioca proprio su questo improbabile scenario, immaginando quanto possa essere complicato gestire una creatura ossessionata dalle proprie esigenze anche lontano dalla macchina da presa.

Tra i festeggiamenti della troupe e l'ultimo stop del regista, Gollum riesce a ritagliarsi il suo momento di gloria, regalando ai fan un siparietto che sfrutta tutto il talento comico di Andy Serkis.

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L'attore britannico ha trascorso gli ultimi mesi dividendosi tra il lavoro dietro la macchina da presa e quello in performance capture. Un doppio impegno che gli ha consentito di tornare a esplorare la psicologia di un personaggio con cui ha ormai una familiarità ultra ventennale.

Per chi sperava in qualche anticipazione sulla storia, invece, l'appuntamento è rimandato. In rete circola l'ipotesi che un primo teaser possa accompagnare il debutto cinematografico di Dune: Parte Tre, ma al momento si tratta di un'indiscrezione.

Un nuovo Aragorn e un viaggio nel passato di Sméagol

Viggo Mortensen nei panni di Aragorn

Tra gli elementi più interessanti del progetto c'è la possibilità di conoscere Gollum attraverso le persone che hanno fatto parte della sua vita. In questa prospettiva si inserisce il casting di Kate Winslet, che interpreterà Marigol, la nonna di Sméagol. Una presenza che suggerisce quanto il film intenda scavare nelle origini della creatura.

Grande curiosità suscita anche Jamie Dornan, alle prese con uno dei ruoli più iconici del cinema fantasy: quello di Aragorn. L'attore raccoglierà il testimone di Viggo Mortensen raccontando una fase della vita del futuro re di Gondor precedente alla formazione della Compagnia.

Il punto di partenza dell'avventura risiede nelle informazioni che Gollum custodisce sull'Anello e che Gandalf vuole sottrarre al nemico. Sarà proprio Grampasso a mettersi sulle sue tracce, dando vita a un'avventura che prende spunto da alcuni passaggi dei romanzi di Tolkien.

A completare il cast ci saranno Anya Taylor-Joy e Leo Woodall, rispettivamente Seren e Halvard, oltre alle vecchie conoscenze della saga: Elijah Wood, Lee Pace e Ian McKellen.

Caccia a Gollum e la sfida degli effetti speciali

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum

Con la chiusura del set, il grosso del lavoro passa agli artisti degli effetti visivi. Serkis, che può contare sull'esperienza di Peter Jackson, Philippa Boyens e Fran Walsh, ha già espresso il desiderio di recuperare alcune delle tecniche che hanno fatto la fortuna cinematografica della Terra di Mezzo.

Accanto a protesi e miniature troveranno spazio strumenti digitali di ultima generazione, compreso il machine learning per intervenire sull'età apparente di alcuni membri del cast. Il filmmaker ha tuttavia escluso il ricorso a inquadrature realizzate mediante intelligenza artificiale generativa.

C'è ancora oltre un anno di lavoro prima che il pubblico possa tornare a esplorare l'universo tolkieniano sul grande schermo. E chissà che questa volta Andy Serkis non riesca a farci affezionare ancora di più a quella bizzarra creatura che, da oltre vent'anni, rappresenta uno dei suoi più grandi successi artistici.