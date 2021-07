Il sesto senso: il dettaglio dopo la battuta "Vedo la gente morta" che svela il segreto del film

In The Sixth Sense - Il sesto senso è presente un dettaglio, subito dopo la battuta "Vedo la gente morta", che svela il segreto del film.

Nella scena de Il sesto senso - The Sixth Sense in cui Cole pronuncia la famosa battuta "Vedo la gente morta" è presente un dettaglio, che la maggior parte degli spettatori non hanno notato, che, da solo, è capace di svelare il segreto dell'intera trama della pellicola.

Bruce Willis e Haley Joel Osment in una scena di Il sesto senso

Durante la suddetta sequenza la telecamera si sposta immediatamente sul viso di Bruce Willis dopo che Cole ha pronunciato la celebre frase. Il produttore Frank Marshall era preoccupato che un dettaglio di questo genere, che implicava che Malcolm fosse una persona morta, avrebbe potuto rovinare il film.

Fortunatamente neanche un membro del pubblico, durante le proiezioni di prova o in seguito, ha mai notato questo particolare. Il film fu accolto molto positivamente sia dal pubblico che dalla critica, divenendo un successo finanziario, ed incassando 293.506.292 di dollari negli Stati Uniti e 379.300.000 di dollari all'estero, per un totale di 672.806.292 di dollari in tutto il mondo.

Il sesto senso: un primo piano di Haley Joel Osment

Rotten Tomatoes ha dato al film una valutazione pari a 85% basandosi su 150 recensioni, con un punteggio medio di 7.6/10. Il consenso critico del sito afferma: "Il sesto senso di M. Night Shyamalan è una tortuosa storia di fantasmi con lo stile di una classica pellicola hollywoodiana, ma tutti i brividi di un moderno film horror".