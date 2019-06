Il Serialista: si parla di Gossip Girl con Benedetta Gargari di Skam Italia (VIDEO)

Nella nuova puntata de Il Serialista l'ospite d'onore di Renzo Di Falco è Benedetta Gargari, uno dei volti di Skam Italia, che ci presenterà Gossip Girl. Spazio anche al manuale per malati seriali di Movieplayer, 100 serie tv in pillole!

In apertura di episodio, Renzo parla di La verità sul caso Harry Quebert: il dramma racconta di un noto scrittore interpretato da Patrick Dempsey che si ritrova accusato di omicidio dopo il ritrovamento del cadavere di una ragazza nella sua proprietà. A seguire viene presentata la guest star della giornata per Il Serialista, ovvero Benedetta Gargari, uno dei volti dell'amata serie tv Skam Italia. La serie che presenta è Gossip Girl, un altro dei must per il pubblico teen, andato in onda per sei stagioni, tutte disponibili su Netflix.

La locandina di Gossip Girl

Nella nuova puntata, Renzo parla anche di 100 serie TV in pillole, il volume per malati seriali, scritto a sei mani dai nostri Luca Liguori, Giuseppe Grossi e Antonio Cuomo. Il manuale comprende le migliori 100 serie televisive degli ultimi trent'anni, dai classici ai successi più recenti, tra le quali troverete 24, Breaking Bad, Black Mirror, E.R., Gomorra, I Simpson, I Soprano, Lost, Mad Men, Twin Peaks, Una mamma per amica e X-Files, e tante altre tra le quali, chissà, potrebbe nascondersi il vostro prossimo colpo di fulmine seriale! Ma attenzione: non sono soltanto le cento migliori serie che si siano viste sullo schermo, quelle che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo, ma sono anche quelle capaci di provocare maggior dipendenza.

Potete acquistare il libro sul nostro shopping senza spese di spedizione, sui maggiori store online quali Amazon.it, Feltrinelli, Unilibro e tanti altri, o direttamente in libreria!

Ecco il nuovo episodio, ricordiamo che la realizzazione del video è a cura di Ownidea Studio.

Renzo Di Falco inizia a lavorare come speaker per Radio Luna nel 1999, per poi vincere nel 2004 la prima edizione di Speaker Factory che lo proietta a Dimensione Suono Roma, per passare infine nel 2011 a RDS, dove è in diretta dal venerdì alla domenica nella fascia serale. Di Falco è inoltre doppiatore, presentatore e opinionista. Rientra tra i tutor del reality tv RDS Academy in onda su Sky e Real Time.