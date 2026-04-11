Stasera in tv Il sentiero dei fantasmi: il thriller su Rai 4 ispirato a fatti reali

Jonathan Millet firma un'opera intensa dove la vendetta si mescola alla giustizia. Il thriller racconta la vera storia dei gruppi segreti che danno la caccia agli aguzzini siriani in esilio.

Adam Bessa e Julia Franz Richter
NOTIZIA di 11/04/2026

Stasera, sabato 11 aprile, alle 21:20, in prima serata su Rai 4, arriva in prima visione assoluta il film franco - tedesco - belga Il sentiero dei fantasmi - Ghost Trail, un thriller psicologico del 2024 intenso e carico di tensione diretto da Jonathan Millet. Il titolo originale della pellicola è Les Fantômes, ecco tutto quello che c'è da sapere su questa pellicola ispirata a fatti realmente accaduti.

Di cosa parla Il sentiero dei fantasmi: la storia intensa di Hamid

Il protagonista è Hamid, un uomo segnato dalla guerra civile siriana. Rifugiatosi in Europa nel tentativo di lasciarsi alle spalle un passato traumatico, non riesce però a dimenticare gli orrori vissuti. Hamid entra così a far parte di una rete clandestina composta da cittadini siriani in esilio: il loro obiettivo è rintracciare e consegnare alla giustizia i criminali di guerra del regime di Bashar al-Assad, nascosti sotto false identità.

Adam Bessa Julia Franz Richter
Adam Bessa e Julia Franz Richter

La sua vita si trasforma in una missione ossessiva fatta di pedinamenti, indizi minimi e frammenti di conversazioni. Il passato torna a perseguitarlo, soprattutto nei ricordi della prigione di Saydnaya, dove è stato detenuto e torturato. La svolta arriva quando, a Strasburgo, Hamid crede di aver trovato Harfaz, l'uomo che lo ha torturato.

Ma non avendo mai visto il volto del suo aguzzino, dovrà affidarsi a dettagli sensoriali - una voce, un odore, un modo di camminare - per confermare la sua identità. Ne nasce un confronto psicologico teso e logorante, che spinge Hamid al limite tra il desiderio di giustizia e il rischio di lasciarsi consumare dalla vendetta.

Harfaz Tawfeek Barhom
Tawfeek Barhom nei panni di Harfaz

Cast e protagonisti del thriller: chi sono gli attori

  • Adam Bessa: Hamid
  • Tawfeek Barhom: Harfaz
  • Julia Franz Richter: Nina
  • Hala Rajab: Yara
  • Safiqa El Till: la madre di Hamid
  • Sylvain Samson: il capo del cantiere
  • Mohammad Saboor Rasooli: il venditore afghano
  • Faisal Alia: il vecchio al centro di accoglienza
  • Pascal Cervo: il consulente alla prefettura
  • Mudar Ramadan: il traduttore alla prefettura
  • Marie Rémond: la psicologa
  • Dorado Jadiba: Jalal
  • Fakher Aldeen Fayad: Herta
  • Janty Omat: il volontario
  • Jacques Follorou: il giornalista
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Curiosità e retroscena sul film di stasera su Rai 4

Il film trae origine da eventi reali e dalle testimonianze di gruppi clandestini attivi in Europa nella caccia a criminali di guerra siriani. Inizialmente concepito come documentario, il progetto si è successivamente evoluto in un'opera di finzione dal forte impatto emotivo.

  • Il budget è stato di circa 3,9 milioni di euro
  • Le riprese si sono svolte tra Strasburgo, Germania e Giordania
  • Il casting è durato oltre un anno, coinvolgendo attori da più di 15 Paesi
  • Il film è stato presentato al Festival di Cannes 2024 nella Semaine de la Critique
  • La musica è firmata da Yuksek, compositore e produttore francese, contribuendo a creare un'atmosfera sospesa e inquieta.

Dove vedere Il sentiero dei fantasmi - Ghost Trail in tv e in streaming

Il thriller psicologico di Jonathan Mille andrà in onda stasera, sabato 11 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 4. Il sentiero dei fantasmi - Ghost Trail sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.