Stasera in tv Il sentiero dei fantasmi: il thriller su Rai 4 ispirato a fatti reali

Stasera, sabato 11 aprile, alle 21:20, in prima serata su Rai 4, arriva in prima visione assoluta il film franco - tedesco - belga Il sentiero dei fantasmi - Ghost Trail, un thriller psicologico del 2024 intenso e carico di tensione diretto da Jonathan Millet. Il titolo originale della pellicola è Les Fantômes, ecco tutto quello che c'è da sapere su questa pellicola ispirata a fatti realmente accaduti.

Di cosa parla Il sentiero dei fantasmi: la storia intensa di Hamid

Il protagonista è Hamid, un uomo segnato dalla guerra civile siriana. Rifugiatosi in Europa nel tentativo di lasciarsi alle spalle un passato traumatico, non riesce però a dimenticare gli orrori vissuti. Hamid entra così a far parte di una rete clandestina composta da cittadini siriani in esilio: il loro obiettivo è rintracciare e consegnare alla giustizia i criminali di guerra del regime di Bashar al-Assad, nascosti sotto false identità.

Adam Bessa e Julia Franz Richter

La sua vita si trasforma in una missione ossessiva fatta di pedinamenti, indizi minimi e frammenti di conversazioni. Il passato torna a perseguitarlo, soprattutto nei ricordi della prigione di Saydnaya, dove è stato detenuto e torturato. La svolta arriva quando, a Strasburgo, Hamid crede di aver trovato Harfaz, l'uomo che lo ha torturato.

Ma non avendo mai visto il volto del suo aguzzino, dovrà affidarsi a dettagli sensoriali - una voce, un odore, un modo di camminare - per confermare la sua identità. Ne nasce un confronto psicologico teso e logorante, che spinge Hamid al limite tra il desiderio di giustizia e il rischio di lasciarsi consumare dalla vendetta.

Tawfeek Barhom nei panni di Harfaz

Cast e protagonisti del thriller: chi sono gli attori

Adam Bessa: Hamid

Tawfeek Barhom: Harfaz

Julia Franz Richter: Nina

Hala Rajab: Yara

Safiqa El Till: la madre di Hamid

Sylvain Samson: il capo del cantiere

Mohammad Saboor Rasooli: il venditore afghano

Faisal Alia: il vecchio al centro di accoglienza

Pascal Cervo: il consulente alla prefettura

Mudar Ramadan: il traduttore alla prefettura

Marie Rémond: la psicologa

Dorado Jadiba: Jalal

Fakher Aldeen Fayad: Herta

Janty Omat: il volontario

Jacques Follorou: il giornalista

Curiosità e retroscena sul film di stasera su Rai 4

Il film trae origine da eventi reali e dalle testimonianze di gruppi clandestini attivi in Europa nella caccia a criminali di guerra siriani. Inizialmente concepito come documentario, il progetto si è successivamente evoluto in un'opera di finzione dal forte impatto emotivo.

Il budget è stato di circa 3,9 milioni di euro

Le riprese si sono svolte tra Strasburgo, Germania e Giordania

Il casting è durato oltre un anno, coinvolgendo attori da più di 15 Paesi

Il film è stato presentato al Festival di Cannes 2024 nella Semaine de la Critique

La musica è firmata da Yuksek, compositore e produttore francese, contribuendo a creare un'atmosfera sospesa e inquieta.

Dove vedere Il sentiero dei fantasmi - Ghost Trail in tv e in streaming

Il thriller psicologico di Jonathan Mille andrà in onda stasera, sabato 11 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 4. Il sentiero dei fantasmi - Ghost Trail sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.