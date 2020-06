Il Segreto, da lunedì 22 giugno su Canale 5 torna la prima stagione: anticipazioni

Il Segreto a partire da domani, lunedì 22 giugno 2020, sarà in onda su Canale 5 ancora tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 15:30, ma dalla prima stagione.

Le anticipazioni e il promo della prima puntata ci riportano dunque alla storia di Pepa Aguirre (Megan Montaner), una giovane levatrice al servizio di una ricca coppia di proprietari terrieri. In una notte di tempesta, Pepa si vede portare via il suo bambino, nato dalla relazione con il padrone Carlos Castro. È proprio Castro a rapire il bambino che Pepa riconoscerà tempo dopo in Martìn, che incontra una volta arrivata a Puente Viejo. Nella piccola località rurale la donna si innamora di Tristan (Alex Gadea), figlio di una potente famiglia di proprietari terrieri - i Montenegro - appena tornato a casa dalla guerra a Cuba. Ad attenderlo ci sono mamma Donna Francisca (Maria Bouzas) e la sorella Soledad (Alejandra Onieva).

Il nastro si riavvolge, dunque, e si ricomincia da capo come se si fosse tornati indietro esattamente di sette anni, a quel 10 giugno 2013, giorno in cui andava in onda la prima puntata de Il segreto nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.