Il Segreto anticipazioni 9 maggio 2020: Donna Francisca in pericolo?

Il Segreto torna con la puntata di sabato 9 maggio 2020 su Canale 5 alle 15:10 e le anticipazioni prospettano pericoli per Donna Francisca: troppi segreti ormai la circondano.

Isabel continua a negare a Francisca di conoscere Raimundo e che sia andato a Puente Viejo a chiedere di lei; nel frattempo le chiede il consenso per acquistare per suo conto i terreni che prima le appartenevano. Don Ignacio mette in castigo Rosa impedendole di uscire di casa. Adolfo insospettito dal fatto che Rosa non si presenti più ai loro incontri telefona a casa Solozabal. I minatori continuano ad agitarsi e Cosme capisce che forse era meglio seguire i consigli di Matias. Tomas e Adolfo, dopo aver sorvegliato i movimenti di Antonita, decidono di entrare nelle camere di Francisca.

Il segreto tornerà sabato 9 maggio 2020, intorno alle 15:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.